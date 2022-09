DGAP-RPT: SGL CARBON SE: Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG

DGAP Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: SGL CARBON SE / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

SGL CARBON SE Wiesbaden – ISIN DE00723501 – Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen gemäß § 111c AktG Mit Beschluss vom 14. September 2022 hat der Vorstand der SGL Carbon SE (die „Gesellschaft“) unter Zustimmung des Aufsichtsrats vom 14. September 2022 die Einladung zur Abgabe von Angeboten zum Rückkauf der im September 2018 begebenen Wandelanleihe (ISIN DE000A2G8VX7) mit einem Nominalbetrag von EUR 159.300.000,00, die am 20. September 2023 fällig wird („Convertible 2018“), beschlossen. Gemäß der Rückkauf-Einladung vom 14. September 2022 erfolgt der Rückkauf des Convertible 2018 gegen Zahlung von 100 % des Nennbetrags je Wandelanleihe (entspricht EUR 100.000,00 je Wandelanleihe) (der "Rückkaufpreis") zuzüglich der auf die erworbenen Wandelanleihen ab dem letzten Zinszahlungstag vor dem 22. September 2022 (der „Abwicklungstag“) (einschließlich) bis zum Abwicklungstag (ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen (die "Aufgelaufenen Zinsen"). Ein Teil des Convertible 2018 wird von der SKion GmbH, einer der Gesellschaft im Sinne des § 111a AktG nahestehenden Person, gehalten. Die SKion GmbH hält eine signifikante Minderheit an der Gesellschaft. Die Mitgeschäftsführerin sowie Alleingesellschafterin der SKion GmbH, Susanne Klatten, ist zudem Mitglied des Aufsichtsrats der Gesellschaft. Der Prüfungsausschuss der Gesellschaft, der durch den Aufsichtsrat der Gesellschaft gemäß § 107 Absatz 3 Satz 4 bis 6 AktG bestellt wurde, um etwaige nach § 111b Absatz 1 AktG erforderliche Zustimmungen bei Geschäften mit nahestehenden Personen zu erteilen, hat am 14. September 2022, für den Fall, dass es zu einem Rückkauf des Convertible 2018 von der SKion GmbH kommt, einstimmig seine Zustimmung gemäß § 111b Absatz 1 AktG erteilt. Die SKion GmbH hat am 15. September 2022 ein Verkaufsangebot zum Rückkauf des Convertible 2018 abgegeben, welches am 15. September 2022 von der Gesellschaft angenommen wurde. Das Geschäft umfasst 300 Wandelanleihen, die die Gesellschaft zum Rückkaufpreis zuzüglich der Aufgelaufenen Zinsen in Höhe von insgesamt EUR 4.972,38 zurückerwirbt. Dies entspricht den oben genannten Konditionen, zu welchen auch von anderen Inhabern des Convertible 2018 ein Rückerwerb erfolgt. Wiesbaden, im September 2022 Der Vorstand

