IRW-News: Li-Metal Corp.: Li-Metal ausgewählt, um an der Autotech Business Mission 2022 nach Kalifornien teilzunehmen

TORONTO, Ontario - 15. September 2022 - Li-Metal Corp. (CSE: LIM) (OTCQB: LIMFF) (FSE: 5ZO) (Li-Metal oder das Unternehmen - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/li-metal-corp/), ein führender Entwickler von Lithiummetall-Anoden und Lithiummetall-Technologien, die für Batterien der nächsten Generation entscheidend sind, gab heute bekannt, dass das Unternehmen von der kanadischen Regierung ausgewählt wurde, an der bevorstehenden Autotech Business Mission 2022 nach Kalifornien teilzunehmen, die vom 18. bis 23. September stattfindet. Die Business-Mission wird den teilnehmenden Unternehmen Zugang zu potenziellen US-Investoren, Kunden und strategischen Partnern verschaffen und sie mit Branchenexperten und dem Auto-Tech-Ökosystem in der San Francisco-Bay Area und in Los Angeles bekannt machen.

Wir sind hocherfreut, von der kanadischen Regierung für die Teilnahme an einer wichtigen Branchenveranstaltung ausgewählt worden zu sein, sagte Jastrzebski. Wir freuen uns auf den Austausch von Ideen zur Steigerung der Produktion kosteneffizienter, sicherer und nachhaltiger Batterien, während wir unsere Lithiummetall- und Lithiummetallanoden-Produktionstechnologien weiter vorantreiben und strategische Partnerschaften erkunden, um den Aufbau einer nordamerikanischen Batterielieferkette der nächsten Generation voranzutreiben."

An der Autotech Business Mission 2022 nach Kalifornien nehmen die innovativsten kanadischen Technologieunternehmen der Automobilbranche teil. Die Veranstaltung bietet eine einzigartige Gelegenheit für kanadische Unternehmen mit bewährter Technologie und anhaltender Marktattraktivität, mit wichtigen Branchenteilnehmern in Kontakt zu treten. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ontario.ca/tradecalendar/autotech-business-mission-california-2022.

Über Li-Metal Corp.

Li-Metal ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das Lithiummetallanoden- und Lithiummetall-Produktionstechnologien für den Einsatz in Batterien der nächsten Generation entwickelt. Unsere Produktionsmethoden sind wesentlich nachhaltiger als bestehende Produkte und bieten leichtere, energiedichtere und sicherere Batterien, die für die Elektrofahrzeuge von morgen entscheidend sind. Für weitere Informationen besuchen Sie www.li-metal.com.

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können durch Wörter wie "erwartet", "antizipiert", "glaubt", "projiziert", "plant" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Unter anderem sind Aussagen über die strategischen Pläne des Unternehmens zukunftsgerichtete Informationen. Diese Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Solche Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von denen abweichen, die in solchen Aussagen impliziert sind. Obwohl solche Aussagen auf vernünftigen Annahmen der Geschäftsleitung beruhen, kann nicht garantiert werden, dass die Geschäftsentwicklung des Unternehmens wie oben beschrieben verlaufen wird. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

