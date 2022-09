MTU - Im freien Fall unter die Tiefs des letzten Jahres

MTU Aero Engines AG - WKN: A0D9PT - ISIN: DE000A0D9PT0 - Kurs: 154,300 € (XETRA)

Nach dem massiven Einbruch auf 97,43 EUR in Folge des Corona-Crashs hatte sich die Aktie von MTU ab März 2020 zunächst im Kurs mehr als verdoppeln können, ehe diese starke Erholung mit einem bärischen Doppeltop bei 224,90 EUR endete. Seit März dieses Jahres setzte die Aktie in einer volatilen Abwärtswelle wieder an das Tief vom November 2021 bei 161,55 EUR zurück und konnte es zunächst im Juli verteidigen.

Charts zu den Werten im Artikel MTU Aero Engines

Mit der laufenden Verkaufswelle ausgehend von einem Erholungshoch bei 199,45 EUR wird dieser Unterstützungsbereich aktuell aber klar und dynamisch unterschritten und damit die Chance auf einen Mehrfachboden bei 161,55 - 159,40 EUR zunichte gemacht. Die Aktie von MTU könnte jetzt in den kommenden Wochen den Abwärtstrend seit März fortsetzen. Dieser hat ein mittelfristiges Kursziel bei rund 138,00 EUR. Im Bereich von 142,40 EUR liegen zudem frühere Unterstützungen und das 61,8 %-Retracement der bisherigen Erholung der letzten beiden Jahre, die als breites Supportcluster das Ende der Baisse einleiten dürften.

Sollten sich die Anteile von MTU in den nächsten Tagen wieder deutlich über 161,55 EUR zurück arbeiten können und insbesondere den Widerstand bei 167,50 EUR überwinden, wäre der aktuelle Einbruch dagegen gekontert und ein Anstieg bis 180,00 EUR die Folge.

MTU Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)