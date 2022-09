CINTAS - Das wird jetzt entscheidend

Cintas Corp. - WKN: 880205 - ISIN: US1729081059 - Kurs: 404,330 $ (Nasdaq)

Die Aktie des amerikanischen Herstellers von Berufskleidung Cintas befindet sich in einer sehr langfristigen Aufwärtsbewegung und kletterte dabei im Dezember 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 461,44 USD.

Nach diesem Hoch korrigierte der die Aktie mehrere Wochen und fiel dabei innerhalb eines bullischen Keils auf 343,86 USD zurück. Ende Juli brach der Wert aus diesem Keil nach oben aus. Allerdings scheiterte er am Widerstand bei 436,64 USD. Seitdem läuft er zwischen diesem Widerstand und der Oberkante des Keils seitwärts. In der letzten Woche kam es zu einem Rückfall in den Keil, der aber wieder aufgefangen wurde.

Entscheidung steht an

Fällt die Aktie unter das Tief aus der letzten Woche bei 391,91 USD, wäre der Ausbruch aus dem Keil ein Fehlausbruch. In diesem Fall könnte die Korrektur seit Dezember 2021 fortgesetzt werden. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis zunächst 343,86 USD und später ca. 314,62-304,81 USD kommen.

Sollte der Wert allerdings über 436,64 USD ausbrechen, dann könnte es zu einer Rally in Richtung 461,44 USD und 522 USD kommen.

Fazit: Noch ist das Chartbild der Cintas-Aktie bullisch. Aber es steht auf der Kippe.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)