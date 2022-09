EUR/GBP: Weitere Hürde gemeistert

Seit den Kursspitzen aus März 2020 und einem Niveau um 0,9500 GBP herrscht bei EUR/GBP ein Abwärtstrend und brachte Verluste auf 0,8202 GBP und somit eine wichtige Unterstützung aus 2014 hervor. Seit dem Frühjahr dieses Jahres hat der Wind jedoch merklich gedreht, die Gemeinschaftswährung Euro kann deutlich gegenüber dem britischen Pfund aufwerten und begab sich in der abgelaufenen Handelswoche über die markante Hürde von 0,8721 auf 0,8784 GBP aufwärts. Dieses neuerliche Kaufsignal könnte noch weitaus höhere Notierungen beim besprochenen Währungspaar hervorbringen.

Umkehrsignale bislang ausgeblieben

Gleich zwei wichtige Horizontalwiderstände konnten in den letzten Wochen erfolgreich überwunden werden, Umkehrsignale sind derzeit im Kursverlauf EUR/GBP nicht zu erkennen, was aus technischer Sicht auf weitere Zugewinne zumindest an das 61,8 % Fibonacci-Retracement schließen lässt. Ein derartiger Fall wäre mit Kursgewinnen an 0,8881 GBP verbunden, bis wohin noch ein kurzzeitiges Long-Engagement eingegangen werden kann. Bestehende Positionen sollten dagegen nun enger abgesichert werden, hierzu käme beispielsweise ein Niveau um 0,8678 GBP infrage. Allerdings sollte man sich aufgrund der stetigen Gewinne auch eines dynamischen Pullbacks stets bewusst sein. Ins bärische Lager würde das Paar allerdings erst unterhalb von 0,8478 GBP wechseln.