FRESENIUS MEDICAL CARE - Kommt der finale Kurssturz jetzt?

Fresenius Medical Care KGaA - WKN: 578580 - ISIN: DE0005785802 - Kurs: 32,600 € (XETRA)

Mit dem Bruch der großen Unterstützungsmarken bei 46,69 und 39,30 EUR hatte sich der ohnehin massive Abwärtstrend bei der FMC-Aktie ein weiteres Mal beschleunigt und in den letzten Wochen bis auf ein Tief bei 32,21 EUR geführt. Dort kam es vor zwei Wochen zu einer minimalen Erholung, die jetzt jedoch wieder abverkauft wird.

Sollte die Aktie auch unter das unterstützende Tief bei 32,21 EUR fallen, wäre ein weiterer Einbruch die Folge, der im Prinzip ungebremst bis 29,00 EUR und darunter bereits an den langfristigen Unterstützungslevel bei 25,51 EUR, dem Tief des Jahres 2009 führen dürfte. An dieser Stelle sollten die Bullen allerdings eingreifen und so auch einen Einbruch bis 21,00 EUR verhindern.

Gelänge den Bullen dagegen eine Verteidigung des Tiefs bei 32,21 EUR, könnte dies eine deutliche Erholung auslösen, die in einem ersten Schritt über das letzte Hoch bei 35,37 EUR und bis 39,30 EUR führen kann. Darüber wäre ein mehrwöchiger Anstieg bis 43,53 EUR denkbar.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)