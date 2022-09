TAKE-TWO - Was macht die Aktie nach dem Leak von "GTA VI"?

Take-Two Interactive Softw.Inc - WKN: 914508 - ISIN: US8740541094 - Kurs: 121,980 $ (Nasdaq)

Die einen sprechen vom größten Leak der Videospiele-Geschichte, die anderen von der besten kostenlosen Publicity, die sich ein Videospielevermarkter wie Take-Two Interactive überhaupt wünschen könnte. In jedem Fall sprechen alle über den mit Spannung erwarteten nächsten Teil der GTA-Reihe, "GTA VI". Offiziell hält sich Take-Two bis dato weiterhin zurück, was Informationen zum heiß ersehnten Nachfolger eines der besten Spiele aller Zeiten, "GTA V", anbelangt. Doch am Sonntag erschienen plötzlich zahlreiche Videos, sogar Teile des Source-Codes von "GTA VI".

Zurückzuführen ist dies auf den Hacker teapotuberhacker. Dieser kündigte in einem GTA-Forum an, er habe Material zu "GTA VI" und Interessierte könnten sich an seinen Telegram-Kanal wenden. Kurz darauf gelangt Videomaterial in die Social-Media-Kanäle und sorgte für zahlreiche Diskussionen.

Nun ist das auf der einen Seite sicherlich gut für Take-Two, da das Franchise GTA einmal mehr in den Fokus rückt. Doch wenn man ehrlich ist, bedarf es bei einem Launch eines GTA-Teils eh keiner großen Publicity, das Spiel ist in der Regel ein Selbstläufer. Problem ist wiederum der veröffentlichte Source-Code. Selbst wenn das Material veralt ist, wird Take-Two aller Voraussicht nach nicht einfach so weitermachen können, als sei nichts passiert. Sicherheitslücken müssen geschlossen, eventuell ganze Teile des Spiels komplett neu programmiert werden.

Nach Uber nun Take-Two?

Wer hinter der Attacke auf Take-Two steckt, ist unbekannt. Der Hacker rühmt sich aber damit, er hätte auch hinter der Attacke auf Uber gesteckt. Vor einigen Tagen wurde bekannt, dass Uber Opfer eines Cyberangriffs geworden war. Rockstar Games wiederum hat inzwischen reagiert. Man sei "sehr enttäuscht dass "GTA VI" auf diese Weise den Fans "präsentiert" wurde". Die Arbeit am Game ginge aber wie geplant weiter.

Leaks sind in der Videospieleindustrie keine Seltenheit. Ein weiteres prominentes Beispiel war im Februar 2021 CD Projekt mit seinem Game "Cyberpunk 2077". Allerdings erfolgte der Datenklau in diesem Fall erst nach dem Release des Spiels. Bleibt nur zu hoffen, dass "GTA VI" nicht ähnlich enttäuschen wird wie damals Cyberpunk 2077. Die Aktie von Take-Two stand in der Vorbörse zwischenzeitlich deutlich unter Druck, das Minus ist aktuell aber auf rund 1,5 % zusammengeschrumpft.

Aus charttechnischer Sicht hängt die Aktie in einer Range fest. 135,70 bis 139,90 USD dienen im Wochenchart in Verbindung mit den EMAs 50 und 200 als Deckel, 117,40 USD als Support. Bricht der Support, wären auch Kurse um 100 USD wieder denkbar.

Fazit: Viel Aufruhr bei Take-Two: "GTA VI" wird aller Voraussicht nach aber sowieso nicht vor dem Jahr 2024 erscheinen. Bis dahin dürfte die Cash Cow GTA Online weiter liefern. Die Aktie bleibt ein Standardinvestment im Videospiele-Sektor.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)