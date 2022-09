EQS-News: DATRON gibt Wechsel im Vorstand bekannt

EQS-News: DATRON AG / Schlagwort(e): Personalie

DATRON gibt Wechsel im Vorstand bekannt



20.09.2022 / 11:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DATRON gibt Wechsel im Vorstand bekannt Technik-Vorstand Dr. Robert Rost scheidet zum 31. Dezember 2022 aus dem Vorstand aus



Derzeitiger Prokurist Jonas Gillmann wird mit Wirkung zum 1. März 2024 zum neuen Technik-Vorstand ernannt Mühltal, 20.09.2022 -Mühltal, 20.09.2022 - Die DATRON AG (WKN A0V9LA) Die DATRON AG (WKN A0V9LA), Anbieter von innovativen CNC Fräsmaschinen, Dentalfräsmaschinen, Dosiermaschinen und Fräswerkzeugen mit Sitz in Mühltal bei Darmstadt, gibt eine Veränderung im Vorstand bekannt. Der Aufsichtsrat der DATRON AG hat in seiner heutigen Sitzung einen Wechsel beim Technik-Vorstand beschlossen. Der bisherige Technik-Vorstand Dr. Robert Rost scheidet im gegenseitigen Einvernehmen zum 31. Dezember 2022 aus dem Vorstand der DATRON AG aus. Zu seinem Nachfolger als Technik-Vorstand hat der Aufsichtsrat den derzeitigen Prokuristen Jonas Gillmann mit Wirkung zum 1. März 2024 ernannt. Dr. Robert Rost wird seine Karriere außerhalb der Organisation fortsetzen. „Herr Dr. Rost startete sein Amt direkt in der Maschinenbaukrise, auf die dann die Corona-Pandemie und die damit verbundenen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen folgten. In einer wirtschaftlich sehr schwierigen Phase steuerte er das Unternehmen vorwiegend in den Bereichen Technologie und Operations mit viel Herzblut mit und war maßgeblich für die Voranbringung zahlreicher zukunftsweisender Unternehmensprojekte. Zu seinen Erfolgen gehören insbesondere die Umsatzsicherung durch gekonnte Sicherung der Lieferkette, die Verbreiterung des Marktsegmentes Dosieren durch den Anwendungsbereich Brennstoffzellen und die Mitgestaltung der Fabrikplanung für den Standortwechsel nach Ober-Ramstadt“, würdigte der DATRON Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Thomas Milde den Technik-Vorstand. „Damit leistete er einen wichtigen Beitrag dazu, dass unser Unternehmen gestärkt aus einer historischen Krise hervorgehen konnte. Wir danken Herrn Dr. Rost für die geleistete hervorragende Arbeit und wünschen ihm alles Gute für seinen weiteren beruflichen und persönlichen Lebensweg.“ Die Verantwortung für das Ressort Technik wird bis zum geplanten Eintritt von Jonas Gillmann vom Vorstandsvorsitzenden Michael Daniel übernommen.

Über DATRON: Die DATRON AG entwickelt, produziert und vertreibt innovative High-Speed Fräsmaschinen für die Bearbeitung von zukunftsorientierten Werkstoffen wie Aluminium und Verbundmaterialien, Dentalfräsmaschinen für die effiziente Bearbeitung aller gängigen Zahnersatzmaterialien in Dentallaboren, High-Speed Fräswerkzeuge sowie Hochleistungs‐Dosiermaschinen für industrielle Dicht‐ und Klebanwendungen. Durch neueste Technologien, abgesichert durch zahlreiche Patente und die Einbindung in ein umfangreiches Dienstleistungspaket, bietet DATRON einzigartige Lösungen für Kunden in aller Welt an. DATRON Maschinen zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Wirtschaftlichkeit bei sehr niedrigem Energieverbrauch aus und werden unter anderem in der Elektrotechnik, der Metall-, Kunststoff‐ und Automobilindustrie, der Luftfahrt sowie in der Dentaltechnik eingesetzt. Unsere derzeit aktiven rund 2.000 Maschinenkunden aus dem In‐ und Ausland arbeiten mit etwa 5.000 DATRON Maschinensystemen. DATRON bewegt sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Geschäftsjahr 2021 wurde weltweit ein Umsatz von rund EUR 54,2 Mio. und ein EBIT von rund EUR 5,5 Mio. erzielt. Derzeit beschäftigt DATRON rund 290 Mitarbeiter. DATRON wurde in den letzten Jahren vielfach ausgezeichnet: Das Unternehmen trägt seit 2020 das Siegel als TOP JOB 2020 Arbeitgeber wie auch diverse Red Dot Design Awards für das Maschinendesign (zuletzt DATRON MXCube) und einen Red Dot Communication Award für die (r)evolutionäre Steuerungssoftware DATRON next.Weitere Informationen finden sich unter www.datron.de. Kontakt: DATRON AG

IR@datron.de

In den Gänsäckern 5

64367 Mühltal





20.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com