PINTEREST - Aktie schlägt sich wacker

Pinterest Inc. - WKN: A2PGMG - ISIN: US72352L1061 - Kurs: 25,420 $ (NYSE)

Anfang August berichtete ich über das maue Zahlenwerk der Social-Media-Plattform Pinterest. Die Aktie reagierte dennoch mit einem Kurssprung, der vorrangig auf den Einstieg des Investors Elliott zurückzuführen war, wenig überraschend aber schnell wieder abverkauft wurde. Doch seither fällt auf: Die Aktie trotzt den Marktgegebenheiten.

Kurzfristige Outperformance

Denn während des Gesamtmarkt ausgehend von den Augusthochs bereits deutlich korrigiert hat, steht die Pinterest-Aktie über diesem Hoch und klopfte gestern bereits am Mehrmonatshoch bei 25,91 USD an. Sollte es den Bullen tatsächlich gelingen, das Hoch zu überwinden, könnte der Wert die Erholung in Richtung EMA200 bzw. den Widerstand bei 28,00 USD fortsetzen. Erst darüber würde auch eine mittel- bis langfristige Bodenbildung immer mehr Form annehmen.

Der ehemalige Widerstandsbereich um 24 USD dient nun als Unterstützungszone. Rücksetzer wären sogar in Richtung 22,76 USD kein Problem, wo in Kürze auch EMA50 und eine Aufwärtstrendvariante auftreffen werden. Erst darunter werden deutlichere Abgaben wahrscheinlicher.

Fundamental ist die Stärke der Aktie nur schwer zu erklären. Eventuell versucht Elliott doch einen Käufer für Pinterest zu finden. Das Unternehmen war immer wieder als Übernahmekandidat gehandelt worden, unter anderem wurde im vergangenen Jahr Paypal als möglicher Käufer genannt. Inzwischen ist Elliott bei beiden Unternehmen, Pinterest und Paypal, Großaktionär.

Bewertungstechnisch ist die Pinterest-Aktie mit KUVs um 6 bzw. 5 nicht mehr massiv überbewertet, allerdings dürfte in diesem Jahr erst einmal ein Gewinneinbruch um über 50 % zu Buche stehen. Für 2023 und 2024 sind Analysten wieder sehr optimistisch und erwarten Gewinnwachstumsraten von um die 40 %. Das 2023er-KGV liegt aber auch schon bei 33. Ein Schnäppchen sieht folglich anders aus.

Fazit: Die technische Stärke der Pinterest-Aktie in den vergangenen Wochen ist auffällig. Die Aufwärtstendenz kann sich auch noch etwas fortsetzen. Fundamental gibt es dagegen wenig Gründe für einen Einstieg. Das Management muss im kommenden Jahr erst noch unter Beweis stellen, dass es die Markterwartungen auch wirklich erfüllen kann.

Jahr 2021 2022 2023e* Umsatz in Mrd. USD 2,58 2,80 3,25 Ergebnis je Aktie in USD 1,13 0,55 0,76 Gewinnwachstum -51,33 % 38,18 % KGV 22 46 33 KUV 6,6 6,1 5,3 PEG neg. 0,9 *e = erwartet, Berechnungen basieren bei US-Unternehmen auf Non-GAAP-Daten

Pinterest-Aktie

