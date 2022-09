EQS-Adhoc: action press AG: action press AG verhandelt über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Wettbewerber

EQS-Ad-hoc: action press AG / Schlagwort(e): Ankauf

action press AG: action press AG verhandelt über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Wettbewerber



22.09.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



action press AG verhandelt über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an einem Wettbewerber Frankfurt am Main/Hamburg, 22. September 2022 - Die Bildagenturengruppe action press AG (Frankfurt/Hamburg) befindet sich in Verhandlungen, im aktuellen Geschäftsjahr die Mehrheit an einem Wettbewerber zu übernehmen und hat ein entsprechendes Kapitalmarktteam gebildet. Derzeit befindet sich die mögliche Übernahme in einem laufenden Stadium, bei dem verschiedene Themen zu lösen sind, einschließlich der Einzelheiten der Finanzierung. 22.09.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

