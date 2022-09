TAGESVORSCHAU: Termine am 22. September 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 22. September

TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 DEU: Suse, Q3-Zahlen 12:45 USA: Accenture, Q4-Zahlen 22:00 USA: FedEx, Q1-Zahlen FRA: Airbus Group, Capital Markets Day (bis 23.9.22) USA: Qualcomm, Investor Day USA: Costco Wholesale, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR JPN: BoJ, Zinsentscheid DEU: Bundesfinanzministerium, Monatsbericht 09/22 08:45 FRA: Geschäftsklima 09/22 08:45 FRA: Produzentenvertrauen 09/22 09:30 CHE: SNB, Zinsentscheid 10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid 11:00 BEL: Verbrauchervertrauen 09/22 13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid 13:00 TUR: Zentralbank, Zinsentscheid 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/22 (vorab) 14:30 USA: Leistungsbilanz Q2/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Frühindikator 08/22 SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: GDV-Versicherungstag 2022 des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft unter dem Motto "Zukunftsimpuls". Mit Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), CDU-Generalsekretär Mario Czaja und Ramona Pop, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands. 09:30 DEU: Kongress "Auto Motor und Sport" - Verlag Motorpresse u.a. mit dem Vorstandsvorsitzenden der Porsche AG, Oliver Blume, dem Vorsitzenden von Renault S.A.S., Luca de Meo, dem Personalvorstand der Traton SE, Bernd Osterloh, dem Entwicklungschef bei Audi, Oliver Hoffmann, dem Vorstandsmitglied der Mercedes-Benz Group, Markus Schäfer, sowie Formel-1-Rennfahrer Sebastian Vettel. 09:30 DEU: 5. BDI-Klimakongress + 13.40 Online-Rede Bundesumweltministerin Steffi Lemke und anschließende Diskussion "Circular Economy: Kommt die Kreislaufwirtschaft endlich in Gang?" + 16.30 Rede Wirtschaftsminister Robert Habeck 09:30 DEU: Verbandstag Sparda-Banken, Gastreferent: Ex-Bundesfinanzminister Peer Steinbrück 09:30 DEU: Konferenz zu Bankenunion mit Vertretern aus Aufsichtsbehörden, Banken und Wissenschaft 09:30 LUX: Schlussanträge am EuGH zum Datenschutz beim Livestream-Unterricht 09:30 LUX: EuGH-Urteil zum Verfall von Urlaubsansprüchen bei Krankheit 10:00 DEU: Pk des Branchenverbandes "Zukunft Gas" mit Vorstellung von Studie "Entwicklung der globalen Gasmärkte bis 2030", Köln 10:00 DEU: OVG verhandelt Klage gegen Schließungen im Corona-Lockdown im April 2020, Münster 11:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (online) mit dem Vorsitzenden und dem Geschäftsführer des VDMA Baden-Württemberg, Mathias Kammüller und Dietrich Birk 12:00 DEU: Livestream "Banken On Screen": Konjunkturausblick der privaten Banken: Deutsche Wirtschaft vor gravierender Rezession?, Berlin 12:00 DEU: Online-Pk Bundesverband deutscher Banken (BdB) zur Vorstellung der Konjunkturprognose DEU: Thementag "Infrastruktur" bei der Internationalen Automobil-Ausstellung «IAA Transportation» für Nutzfahrzeuge, Hannover USA: 77. Generaldebatte der UN-Vollversammlung geht weiter, New York

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi