ARD-Krimi 'Borchert und die dunklen Schatten' gewinnt Quoten-Rennen

BERLIN (dpa-AFX) - Die ARD hat mit ihrem Krimi "Borchert und die dunklen Schatten" am Donnerstagabend das Rennen um die Einschaltquoten mit großem Abstand für sich entschieden. 7,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten den Film um 20.15 Uhr sehen - das entspricht einem Marktanteil von 28,0 Prozent. Im ZDF schalteten zur selben Zeit 2,64 Millionen Menschen für die Komödie "Annie und das geteilte Glück" den Fernseher an (10,4 Prozent). "The Voice of Germany" lockte zur Primetime 1,94 Millionen vor den Bildschirm (8,3 Prozent).

Das "Stern TV Spezial: Wie sicher ist Deutschland?" interessierte 0,92 Millionen Menschen (4,6 Prozent). Die Politikreportage "Kannste regieren? Baerbock, Scholz & Lauterbach zurück in der Schule" schalteten auf Sat.1 0,91 Millionen ein (3,7 Prozent)./cco/DP/stw