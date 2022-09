Aktien Osteuropa Schluss: Verluste vor allem in Warschauer und Moskau

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die Börsen in Osteuropa sind am Montag erneut mit Verlusten aus dem Handel gegangen. Unter Druck standen zum Auftakt in die neue Handelswoche vor allem die Aktienmärkte in Moskau und Warschau.

Der polnische Wig-20 fiel um 1,69 Prozent auf 1433,08 Punkte, nachdem er bereits am Freitag um 4 Prozent abgerutscht war. Der breiter gefasste Wig weitete seine jüngsten Verluste ebenfalls aus und ging 1,86 Prozent tiefer bei 47 185,13 Zählern aus dem Handel. Die zwei umsatzstärksten Werte waren zum Wochenauftakt PKN Orlen und CD Projekt. Die PKN-Papiere rutschten um 6,1 Prozent ab, während die Anteilscheine des Computerspieleherstellers um 13,5 Prozent hochsprangen.

Die Moskauer Börse ging auf Talfahrt. Der russische RTS-Index sackte um 8,6 Prozent auf 1043,44 Punkte ab.

Der tschechische Leitindex PX fiel um 1,46 Prozent auf 1151,08 Punkte. Bei hohen Umsätzen sackten die Aktien des Energieunternehmens CEZ um 2,2 Prozent ab. Im Finanzbereich sanken die Anteilscheine von Komercni Banka um 1,2 und die von Moneta Money um 1,9 Prozent ab.

Der ungarische Leitindex Bux gab um 0,33 Prozent auf 38 528,86 Zähler nach. In der Vorwoche hatte er bereits 3,5 Prozent eingebüßt. Die Aktien der OTP Bank verzeichneten die höchsten Umsätze und fielen um 1,3 Prozent./ste/ger/APA/la/he