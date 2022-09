EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA: SGT German Private Equity – Erhöhung des Umfangs des bevorstehenden öffentlichen Aktienrückkaufangebots

EQS-News: SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Aktienrückkauf/Dividende

+++ Pressemitteilung +++ SGT German Private Equity – Erhöhung des Umfangs

des bevorstehenden öffentlichen Aktienrückkaufangebots Frankfurt am Main, 26. September 2022 – Die SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA (SGF), ein börsennotierter Private Equity-Asset Manager, plant ihren Aktionären, wie bereits angekündigt, sehr zeitnah ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zu unterbreiten. Die Geschäftsführung hat nun entschieden, das Volumen des Aktienrückkaufangebots um 40% von 5 auf 7 Mio. EUR aufzustocken. Das entspricht 14 Cent pro Aktie oder knapp 9% ihres aktuellen Aktienkurses und ihrer Marktkapitalisierung (Vorjahr: Null). Zusammen mit der im August bereits ausgezahlten Dividende für 2021 von 2 Cent pro Aktie (Vorjahr: Null) schüttet die SGT Germany Private Equity aus dem Gewinn 2021 damit insg. 8 Mio. EUR oder 16 Cent pro Aktie an ihre Aktionäre aus. Das entspricht 10% ihres aktuellen Aktienkurses und ihrer Marktkapitalisierung. Den darüber hinausgehenden Gewinn 2021 thesauriert die Gesellschaft.

Über SGT German Private Equity SGT German Private Equity ist ein in Deutschland beheimateter, börsennotierter Private Equity-Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main. Ihre 100%ige Tochtergesellschaft SGT Capital Pte. Ltd. ist ein globaler Alternative Investment- und Private Equity-Asset Manager mit Hauptsitz in Singapur. SGT Capital Fund II, mit geografischem Fokus auf Europa und Nordamerika (Fondslaufzeit zehn Jahre), investiert in marktführende Unternehmen und nutzt sein eigenes Fachwissen, um die Unternehmen weiter zu globalisieren, insbesondere in asiatische Märkte. SGT strebt ein Fundraising-Zielvolumen von 2 bis 3 Mrd. USD an. Das Management-Team verfügt über langjährige Führungserfahrung bei namhaften Adressen - globalen Private Equity-Häusern, Managementberatungen und Investmentbanken. SGT Capital verwaltet derzeit von ihr aufgelegte Private Equity-Fonds und ein Joint Venture mit einem asiatischen Finanzdienstleister in einem Gesamtvolumen von mehr als 800 Mio. USD. Aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group hält die SGT German Private Equity desweiteren ein Heritage Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups. Investor Relations Kontakt

Rosenberg Strategic Communications

Dirk Schmitt

d.schmitt@rosenbergsc.com

+49 170 302 8833

