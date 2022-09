OTS: Jungheinrich AG / Veränderung im Aufsichtsrat der Jungheinrich AG

Veränderung im Aufsichtsrat der Jungheinrich AG Hamburg (ots) - Der Vorsitzende des Aufsichtsrates der Jungheinrich AG, Hans-Georg Frey, hat der Gesellschaft mitgeteilt, sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrates und damit auch als dessen Vorsitzender mit Wirkung zum Ablauf der Hauptversammlung am 11. Mai 2023 niederzulegen. "Nach dann fast 16 Jahren an der Spitze von Jungheinrich, davon 12 Jahre als Vorstandsvorsitzender und knapp 4 Jahre als Aufsichtsratsvorsitzender, ist für mich der Zeitpunkt für eine Veränderung gekommen", so Hans-Georg Frey, der mehr Zeit für seine Familie und seine anderen Aufgaben gewinnen möchte. "Die frühzeitige Ankündigung ermöglicht es der Gesellschaft, einen professionellen Prozess zur Regelung der Nachfolge einleiten zu können." "Die Gesellschafterfamilien Lange und Wolf bedauern diesen Schritt und danken Herrn Frey bereits jetzt für sein erfolgreiches und großes Engagement für Jungheinrich über so viele Jahre", so Wolff Lange und Andreas Wolf, Vertreter der Gesellschafterfamilie Über Jungheinrich Seit 70 Jahren treibt Jungheinrich als einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für die Intralogistik die Entwicklung innovativer und nachhaltiger Produkte und Lösungen rund um den Materialfluss voran. Als Pionier seiner Branche hat sich das Hamburger Familienunternehmen dem Ziel verpflichtet, das Lager der Zukunft zu gestalten. Im Jahr 2021 erwirtschaftete Jungheinrich mit über 19.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 4,24 Mrd. EUR. Das globale Netzwerk umfasst 13 Produktionsstandorte und 41 eigene Service- und Vertriebsgesellschaften. Die Aktie ist im MDAX notiert. Pressekontakt: Dr. Benedikt Nufer, Pressesprecher Tel.: +49 40 6948 3489 Mobil: +49 151 277 912 45 mailto:benedikt.nufer@jungheinrich.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/33063/5330378 OTS: Jungheinrich AG ISIN: DE0006219934