Aktionäre von Pathfinder Bancorp erhalten Dividende für das dritte Quartal

Der amerikanische Finanzkonzern Pathfinder Bancorp Inc. (ISIN: US70319R1095, NASDAQ: PBHC) zahlt am 11. November 2022 eine Quartalsdividende von 0,09 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Record date ist der 14. Oktober 2022. Ende März 2022 erfolgte gegenüber dem Vorquartal (0,07 US-Dollar) eine Anhebung der Dividende um zwei Cents bzw. 28,6 Prozent.

Damit schüttet der Konzern auf das Jahr gerechnet 0,36 US-Dollar an die Investoren aus. Die derzeitige Dividendenrendite liegt beim aktuellen Börsenkurs von 21,00 US-Dollar (Stand: 26. September 2022) bei 1,71 Prozent.

Werbung

Pathfinder Bancorp ist die Holdinggesellschaft der Pathfinder Bank, die im Jahr 1859 gegründet worden ist. Der Firmensitz befindet sich in Oswego im US-Bundesstaat New York. Das Bankinstitut betreut seine Kunden in zehn Filialen. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Nettogewinn von 3,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 3 Mio. US-Dollar), wie am 1. August 2022 berichtet wurde.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2022 mit 22,31 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 128,86 Mio. US-Dollar (Stand: 26. September 2022).

Redaktion MyDividends.de