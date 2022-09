Die Shell-Aktie hat mir 34,92 Euro Dividende gezahlt: Mehr & weniger ist möglich!

Ja, die Shell-Aktie (WKN: A3C99G) hat mir 34,92 Euro Dividende gezahlt. Jetzt ist wieder der Zeitraum, in dem auf dem Verrechnungskonto die Quartalsdividende gutgeschrieben wird. Falls du die Anteilsscheine ebenfalls besitzt, dürfte das auch bei dir der Fall sein.

Allerdings gibt es bei der Shell-Aktie eine interessante Ausgangslage. Die Dividende ist bei mir das Ergebnis von 200 Anteilsscheinen. Allerdings ist mehr möglich und gleichzeitig auch weniger. Übrigens: Netto. Aber das ist im Endeffekt egal, blicken wir auf die Details, die die Höhe bestimmen dürften.

Shell-Aktie: 34,92 Euro Dividende, mehr und weniger?!

Bei der Shell-Aktie könnte es bereits im nächsten Quartal mehr oder auch weniger Dividende geben. Zumindest sehe ich die Möglichkeit. Jetzt jedenfalls ist die Ausgangslage relativ vorteilhaft, was die Ausschüttungen in Euro angeht. Der Euro notiert vergleichsweise tief, der US-Dollar hingegen sehr, sehr hoch. Das heißt, dass die Ausschüttung, die zunächst in US-Dollar bekannt gegeben und in Euro ausgezahlt wird, entweder steigen oder fallen kann. Je nachdem, wie es alleine mit den Wechselkursen weitergeht. Aber das trifft auf jede Dividendenaktie mit diesem Mix zu. Mit einem stärkeren Euro wäre tendenziell jedoch auch weniger Ausschüttungssumme möglich.

Allerdings könnte es in meinem Fall im kommenden Jahr auch mehr Dividende geben als die 34,92 Euro. Im Endeffekt besitzt die Shell-Aktie gegenwärtig eine solide Ausgangslage, die im letzten Jahr ein Ergebnis in Höhe von 11,5 Mrd. US-Dollar und einen Cashflow von 18,6 Mrd. US-Dollar geliefert hat. Hohe Öl- und Erdgaspreise treiben die Zahlen gegenwärtig mächtig an. Eine weitere Dividendenerhöhung könnte daher durchaus möglich sein.

Trotzdem sollten Foolishe Investoren bei der Shell-Aktie nicht die neue Dividendenpolitik vergessen. Das Management möchte zukünftig zwischen 20 und 30 % der freien Mittelzuflüsse für die Ausschüttungen verwenden. Kurzfristig wäre daher mehr möglich, mit einem sich verändernden Marktumfeld und der Flexibilität jedoch auch wieder weniger.

Eine interessante Ausgangslage

Die Shell-Aktie zahlt mir 34,92 Euro Dividende aus, das ist das Fazit, das ich jedenfalls jetzt im dritten Jahresviertel ziehen kann. Bereits im nächsten Quartal könnte es gleichsam mehr und weniger sein. Verschiedene Faktoren bedingen derzeit die Ausgangslage.

Im Endeffekt ist es für Foolishe Investoren entscheidend, die relevanten und die weniger entscheidenden Faktoren zu identifizieren. Für mich sind das der Ölpreis, der Markt und die weiteren Aussichten. Wohingegen ich Dinge wie die Währungseffekte nicht so stark gewichte. Aber es kann einen Einfluss haben, kurz-, mittel- und eben auch langfristig.

