EQS-News: Unternehmenspräsentation auf der 34. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 15. & 16. November 2022 // Anmeldung ab sofort möglich (deutsch)

Augsburg, 26.09.2022

Die 34. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz wird im geplanten Zeitraum vom 15. bis 16. November 2022 im The Charles Hotel – Rocco Forte in München stattfinden. Die Konferenz wird im Hybrid-Format durchgeführt. Eine Teilnahme ist entweder "vor Ort" oder "via ZOOM" möglich.





Wir freuen uns, dass wir Ihnen auch in diesem Jahr rund 60 vielversprechende Unternehmenspräsentationen aus dem Small- und Mid-Cap Bereich vorstellen können. Das aktuelle Programm mit allen teilnehmenden Gesellschaften finden Sie

unter www.mkk-konferenz.de

- 1on1 Wünsche nehmen wir gerne bis zum 31. Oktober 2022 entgegen (Investors and Press only und nur für Teilnehmer "vor Ort" möglich)

Wie gewohnt werden Sie die Kanzleien Krammer Jahn sowie Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtspartner der MKK weiterhin in ihren Talks zu aktuellen Themen informieren. Diese Informationsveranstaltungen sind kostenfrei.

- Das m:access Forum der Börse München findet am 15. November im Raum GBC III statt.

Bitte melden Sie sich bis spätestens 08. November 2022 für die Konferenz sowie die Zusatzveranstaltungen ausschließlich unter www.mkk-konferenz.de an.

Weitere Änderungen/Aktualisierungen zum Ablauf der Konferenz oder Programmänderungen geben wir immer auf unserer Homepage bekannt.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme! ------------------------------------------------------------------- Kontakt für Rückfragen: Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

Eventmanagement GBC AG

Halderstraße 27

86150 Augsburg Tel.: +49 821 241133-49/44

Mobil: +49 176 151434-31/44

Mail: konferenz@gbc-ag.de



www.gbc-ag.de

+ + + + + Besuchen Sie uns auch auf: www.mkk-konferenz.de + + + + +

--------------------------------------------------------------------------

Teilnehmende Unternehmen: Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6), aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9), Alzchem Group AG (ISIN: DE000A2YNT30), AOC | Die Stadtentwickler GmbH (ISIN: DE000A3MQBD5), artec technologies AG (ISIN: DE0005209589), BELANO medical AG (ISIN: DE000A3H2UW2), Binect AG (ISIN: DE000A3H2135), Bio-Gate AG (ISIN: DE000BGAG981), Brüder Mannesmann AG (ISIN: DE0005275507), Cherry AG (ISIN: DE000A3CRRN9), Cogia AG (ISIN: DE000A3H2226), coinIX GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A2LQ1G5), DATA MODUL AG (ISIN: DE0005498901), DCI Database for Commerce and Industry AG (ISIN: DE000A11QU11), Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN: DE0005533400), Deutsche Kosmetikwerke AG (ISIN: keine), DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN: DE000A2NBVD5), Dr. Hönle AG (ISIN: DE0005157101), EasyMotionSkin Tec AG (ISIN: LI1147158318), Edel SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005649503), EPTI AB (ISIN: SE0013774668), EQS Group AG (ISIN: DE0005494165), Ernst Russ AG (ISIN: DE000A161077), EV Digital Invest AG (ISIN: DE000A3DD6W5), FACC AG (ISIN: AT00000FACC2), FCR Immobilien AG (ISIN: DE000A1YC913), Fortec Elektronik AG (ISIN: DE0005774103), Gerry Weber International AG (ISIN: DE000A255G36), GESCO AG (ISIN: DE000A1K0201), GORE German Office Real Estate AG (ISIN: DE000A0Z26C8), HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1), HanseYachts AG (ISIN: DE000A0KF6M8), Heliad Equity Partners GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A0L1NN5), Home24 SE (ISIN: DE000A14KEB5), IBU-tec advanced materials AG (ISIN: DE000A0XYHT5), INDUS Holding AG (ISIN: DE0006200108), International School Augsburg gAG (ISIN: DE000A2AA1Q5), InTiCa Systems AG (ISIN: DE0005874846), JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37), Knaus Tabbert AG (ISIN: DE000A2YN504), Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft (ISIN: DE0007007007), Landi Renzo SpA (ISIN: IT0004210289), Masterflex SE (ISIN: DE0005492938), Multitude SE (ISIN: FI4000106299), Net-Digital AG (ISIN: DE000A2BPK34), NFON AG (ISIN: DE000A0N4N52), niiio finance group AG (ISIN: DE000A2G8332), Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11), PERFORMANCE ONE AG (ISIN: DE000A12UMB1), pferdewetten.de AG (ISIN: DE000A2YN777), PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850), Rubean AG (ISIN: DE0005120802), Softing AG (ISIN: DE0005178008), SYZYGY AG (ISIN: DE0005104806), tick Trading Software AG (ISIN: DE000A0LA304), Traumhaus AG (ISIN: DE000A2NB7S2), TTL Beteiligungs- und Grundbesitz-AG (ISIN: DE0007501009), UmweltBank AG (ISIN: DE0005570808), UniDevice AG (ISIN: DE000A11QLU3), Vectron Systems AG (ISIN: DE000A0KEXC7), VOQUZ Labs AG (ISIN: DE000A3CSTW4), Wolftank-Adisa Holding AG (ISIN: AT0000A25NJ6)

