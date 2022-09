IRW-News: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium identifiziert neue radioaktive Oberflächenanomalien in radioaktivem Schwarzboden und radioaktivem Sumpf bei Uranprojekt Key Lake South (KLS), ...

IRW-PRESS: Traction Uranium Corp.: Traction Uranium identifiziert neue radioaktive Oberflächenanomalien in radioaktivem Schwarzboden und radioaktivem Sumpf bei Uranprojekt Key Lake South (KLS), ...

Traction Uranium identifiziert neue radioaktive Oberflächenanomalien in radioaktivem Schwarzboden und radioaktivem Sumpf bei Uranprojekt Key Lake South (KLS), womit Phase 1 von Herbst-Feldprogramm abgeschlossen ist und Phase 2 beginnt

27. September 2022 Calgary (Alberta). Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (Traction oder das Unternehmen) und Ugreenco Energy Corp. haben Phase 1 des ersten Herbst-Bodenprogramms bei ihrem Uranprojekt Key Lake South (KLS) im weltberühmtem Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan abgeschlossen und freuen sich bekannt zu geben, dass das Team zwei neue, bis dato unbekannte radioaktive Anomalien bei KLS vorgefunden hat.

Phase 1 umfasste die Erkundung, Kartierung und Erprobung von Gesteinsbrocken, die von den Forschungsgeologen von Traction Uranium im Rahmen des Quarzabbauprogramms der University of Saskatchewan unter der Leitung von Dr. Yuanming Pan durchgeführt wurden. Im Rahmen des Programms wurden zwei aufregende neue radioaktive Anomalien an der Oberfläche identifiziert - eine radioaktive Schwarzerde-Anomalie und ein radioaktiver Sumpf im Konzessionsgebiet KLS (Abb. 1). Eine Probe der radioaktiven Schwarzerde wurde entnommen, um eine weitere Abscheidung und PXRD- (Pulver-Röntgenbeugung)-Analyse durchzuführen, um die mineralische Zusammensetzung dieser Schwarzerde durch das Forschungsteam von Traction zu ermitteln.

Die Verteilung der neuen radioaktiven Anomalien stimmt mit den anhand geophysikalischer Untersuchungen ermittelten Strukturen überein, was die These unterstützt, wonach diese Anomalien vor Ort von Strukturen begrenzt werden und nicht erratisch durch Gletscher transportiert wurden.

MWH Geo-Surveys hat mit der Mobilisierung zum KLS-Feld begonnen und wird voraussichtlich gegen Ende dieser Woche mit der Untersuchung und somit mit Phase 2 des Herbstprogramms beginnen. Die Boden-Schwerkraftuntersuchung wird ein Gebiet von etwa 4,15 km² umfassen, wobei das Ziel darin besteht, Strukturen mit Alterationen im Grundgebirge zu definieren.

Die Ergebnisse der Phase-1- und Phase-2-Herbstfeldprogramme bei unserem Uranprojekt Key Lake South werden verwendet werden, um vorrangige Bohrziele für das bevorstehende Diamantbohrprogramm im Winter 2023 bei KLS zu definieren und zu generieren.

Lester Esteban, Chief Executive Officer, sagte: Wir sind mit den Ergebnissen unseres Phase-1-Programms bei KLS sehr zufrieden, zumal es überaus aufregend ist, dass unser Team bei unserem ersten Programm zwei neue radioaktive Anomalien vorgefunden hat. Die radioaktive Schwarzerde ist für unser Team von großem Interesse und wird zurzeit an der UofS umfassenden Analysen unterzogen. Ich lobe den enormen Aufwand und die Leidenschaft, die unsere Forschungsgeologen in dieses erste Feldprogramm investiert haben, und wir freuen uns darauf, die von ihnen gesammelten und zusammengestellten Daten zu veröffentlichen, sobald die Ergebnisse vorliegen.

Abb. 1: Karte mit radioaktiven Anomalien

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67599/TractionUranium_09272022_DEPRcom.001.png

Über Traction Uranium Corp.

Traction Uranium Corp. ist in den Bereichen Mineralexploration und Erschließung von Prospektionsgebieten in Kanada tätig und verfügt unter anderem über drei Uran-Vorzeigeprojekte in der weltbekannten Region Athabasca.

Wir laden Sie ein, unter www.tractionuranium.com mehr über unsere Aktivitäten im Explorationsstadium in der westlichen Region Kanadas zu erfahren.

Über das Konzessionsgebiet

Das Uranprojekt Key Lake South liegt rund sechs Kilometer südwestlich der Uranmühle Key Lake sowie in unmittelbarer Nähe zu modernen Uranverarbeitungsanlagen und Straßentransportverbindungen im Norden der Provinz Saskatchewan. Aus geologischer Sicht befindet sich das Projekt am südöstlichen Rand des aus dem Proterozoikum stammenden Athabasca-Beckens, das die größten und hochgradigsten Uranlagerstätten und -bergbaubetriebe der Welt beherbergt. Die jüngste Entdeckung der Lagerstätten Triple R und Arrow hat gezeigt, dass hier weiteres Potenzial für hochgradige Uranvorkommen in den Randzonen des Beckens besteht.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Linglin Chu, M.Sc., P. Geo. geprüft und genehmigt, die eine qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, ist. Die Informationen geben einen Hinweis auf das Explorationspotenzial des Konzessionsgebiets, sind jedoch möglicherweise nicht repräsentativ für die erwarteten Ergebnisse.

Werbung

Für das Board of Directors

Lester Esteban

Chief Executive Officer

+1 (604) 561 2687

info@tractionuranium.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten unterliegen, unter anderem in Bezug auf den Abschluss von Phase 1 und Phase 2, den Erwerb von Anteilen am Grundstück durch das Unternehmen, den Zeitpunkt von Barzahlungen, Aktienemissionen und Ausgabenanforderungen sowie die Erschließung des Grundstücks. Das Unternehmen stellt zukunftsgerichtete Aussagen zur Verfügung, um Informationen über aktuelle Erwartungen und Pläne in Bezug auf die Zukunft zu vermitteln, und die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen möglicherweise nicht für andere Zwecke geeignet sind. Es liegt in der Natur der Sache, dass diese Informationen allgemeinen oder spezifischen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden können. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens unter dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com identifiziert und gemeldet wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben werden, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die CSE hat die hierin enthaltenen Informationen weder genehmigt noch abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67599

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=67599&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA89239Q1081

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.