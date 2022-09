Verbio will nach Rekordjahr eine unveränderte Dividende ausschütten

Der Biokraftstoffhersteller Verbio (ISIN: DE000A0JL9W6) will für das Geschäftsjahr 2021/2022 eine Dividende in Höhe von 0,20 Euro ausschütten, wie das im SDAX notierte Unternehmen am Dienstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt die Dividende damit unverändert. Auf Basis des derzeitigen Börsenkurses von 58,35 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 0,34 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 3. Februar 2023 statt.

Im Januar 2016 wurde erstmals seit der Gründung im Jahr 2006 eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie ausgeschüttet. Die Verbio Vereinigte BioEnergie AG steigerte im Geschäftsjahr 2021/2022 ihren Konzernumsatz gegenüber dem Vorjahr um 77 Prozent auf 1,81 Mrd. Euro. Dabei sei der Anstieg der Umsatzerlöse überwiegend auf höhere Absatzpreise, sowohl für Biodiesel als auch für Bioethanol, im Verlauf des Geschäftsjahres zurückzuführen.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 203 Prozent auf 503,3 Mio. Euro zu. Das Periodenergebnis betrug 315,8 Mio. Euro (2020/2021: 93,5 Mio. Euro). Der Vorstand geht davon aus, im Geschäftsjahr 2022/2023 ein EBITDA in der Größenordnung von 300 Mio. Euro zu erzielen. Dabei bleiben zusätzliche negative Effekte als Auswirkung des Ukrainekriegs unberücksichtigt.

Die Verbio Vereinigte Bioenergie AG mit Sitz in Zörbig (Sachsen-Anhalt) ist ein Bioenergieproduzent und nach eigenen Angaben der einzige großindustrielle Produzent von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan in Europa. Das Unternehmen beschäftigt ca. 978 Mitarbeiter in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg sowie in Indien, USA, Kanada, Polen und Ungarn.

