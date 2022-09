Volkswagen Short: 40-Prozent-Chance!

Der Volkswagen-Konzern fürchtet einen Teilemangel aufgrund des angespannten Gasmarktes. Vor allem bei den Zulieferern ortet das VW-Management potenzielle Ausfälle. Das Problem in der Lieferkette könnte im Worst Case wieder zum Stillstand der Bänder bei Volkswagen führen. Dabei trägt der aktuelle Ausfall der beiden Nordstream-Pipelines nicht zur Beruhigung bei. Ungeachtet der aufziehenden Rezession und der überdurchschnittlichen Volatilität am Aktienmarkt ist Volkswagen dabei, die Tochter Porsche AG an die Börse zu bringen. Mit den Mitteln aus der Aktienplatzierung will der bisherige Alteigentümer die Transformation zu einem softwarebasierten Mobilitätsanbieter beschleunigen. Etwa die Hälfte des Erlöses aus dem Börsengang soll als Sonderdividende an die Aktionäre der Porsche SE fließen.

Zum Chart

Der Kurs der VW-Aktie erholte sich nach dem Corona-Tief Mitte März 2020 rasant und bildete am 18. März 2021 ein partielles Hoch am Level von 252,20 Euro aus. Seit diesem Hoch hat die Kursentwicklung eine nach unten gerichtete Sequenz entwickelt. Diese Sequenz ist aktuell immer noch intakt. Im Zuge dieser Abwärtssequenz wurde das Jahrestief bei 120,56 Euro am 5. Juli markiert. Unter dem Aspekt der unverhohlenen Drohung eines nuklearen Erstschlages seitens der russischen Führung sei die Frage erlaubt, ob im Falle solch einer Eskalation dem Konsumenten noch der Sinn nach einem neuen Auto steht. Auch in China verliert Volkswagen stetig Kunden. Ein erneuter Test des Jahrestiefs kann nicht ausgeschlossen werden. Zumindest beim erwarteten KGV 2024 in Höhe von 4,03 ist Volkswagen gut aufgestellt. Wie bei den Wachstumswerten fragen sich die Marktteilnehmer, ob der geplante Gewinn im Lichte der multiplen Krisen aufrecht zu erhalten ist.