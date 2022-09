AMD - Bären machen Druck

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 67,170 $ (Nasdaq)

Die AMD-Aktie markierte am 30. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 164,46 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer starken Abwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 22. September 2022 die wichtige Unterstützungszone zwischen 73,90 USD und 69,80 USD. Diese Unterstützung hatte seit Sommer 2020 mehrfach Halt geboten. In den letzten Tagen hat sich der Wert unter dieser Zone etabliert.

Nach aktuellen Schätzungen soll der Konzern in diesem Jahr 4,33 USD je Aktie verdienen. Im nächsten Jahr soll der Gewinn auf 4,80 USD je Aktie ansteigen. Damit ergibt sich bei einem gestrigen Schlusskurs von 67,17 USD ein 2022er KGV von 15,52 und ein 2023er KGV von 12,74.

Noch kein Grund, einzusteigen

Die AMD-Aktie befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung und hat gerade erst ein neues mittelfristiges Verkaufssignal ausgebildet. Die Aktie könnte also noch einige Tage und Wochen fallen. Die nächste wichtige Unterstützung liegt bei 59,27 USD. Inzwischen ist die Aktie jedoch bereits billig, falls die aktuellen Schätzungen einigermaßen stimmen. Daher könnten bald mittel-langfristige Investitionen in die Aktie interessant werden.

Eine Rückkehr über 73,90 USD ist aktuell eher unwahrscheinlich. Kommt es aber doch zu diesem Ausbruch, dann wäre eine Erholung gen 94,28-99,23 USD möglich.

Fazit: Die AMD-Aktie befindet sich in einer intakten Abwärtsbewegung, die noch etwas andauern dürfte.

Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader