EQS-News: Nachhaltige Immobilien an der Costa Blanca Nord: Energieersparnis und Komfort

Nachhaltige Immobilien an der Costa Blanca Nord: Energieersparnis und Komfort



Nachhaltige Immobilien an der Costa Blanca Nord: Energieersparnis und Komfort Der Charme der Hausautomation, die Innovation und das Engagement für ein ökologisch nachhaltiges Leben prägen den Tourismus und das Wohnen an der nördlichen Costa Blanca zusätzlich Laut der Plattform The Energy Collective steht Deutschland in Europa an erster Stelle, was die Solarstromkapazität angeht. Das Land hat daher begonnen, überschüssige Sonnenenergie zu speichern, um sie vor Ort effektiv zu nutzen. Auch im jährlich von der Yale University in Kalifornien veröffentlichten Environmental Performance Index belegt das Land der Dichter und Denker seit vielen Jahren einen Spitzenplatz und liegt von 180 bewerteten Ländern unter den ersten 15. Diese neuen Bedürfnisse und Interessen machen nachhaltige und ökoeffiziente Wohnungen besonders attraktiv. Telearbeit, Ökoeffizienz und ein unschlagbares Klima: Das Leben an der Costa Blanca Nord

Auch die Zunahme der Telearbeit und die Möglichkeit, von „überall" aus arbeiten zu können, führen dazu, dass sich viele deutsche Familien für das angenehme spanische Klima entscheiden. Die nördliche Costa Blanca ist dabei bereits die drittmeist besuchte Region für Touristen, die auf spanischem Boden landen. Hier herrschen lange, heiße Sommer und kurze Winter mit sehr milden Temperaturen. Die endlosen Strände und die dazu kontrastierenden Berglandschaften machen sie zum idealen Niederlassungsort. Die Ortschaften der Costa Blanca Nord verfügen über ein umfangreiches Netz an bezugsfertigen ökoeffizienten Häusern, die sich für Saison- und Langzeitaufenthalte eignen. Hausautomation im Zeichen von Komfort und Exklusivität VAPF ist eine gute Wahl, wenn es um den Kauf einer Immobilie mit hoher Umweltleistung geht. Das lokale Bauunternehmen verfügt über 59 Jahre Erfahrung und kennt die Bedürfnisse und Vorlieben der Deutschen genau. Das Unternehmen steht Kunden in ihrer eigenen Sprache zur Seite, und stellt die Verpflichtung zur Ökoeffizienz aller Immobilien in den Vordergrund. In dem Bewusstsein, dass Nachhaltigkeit und Hausautomatisierung zu innovativen und avantgardistischen Immobilien führen, geht VAPF noch einen Schritt weiter und stellt einen Immobilienkatalog vor, bei denen diverse Komponenten (Klimaanlage, Heizung, etc.) mit der Hausautomation verbunden werden können. All das in einer nachhaltigen Enklave

Alle Zimmer sind außerdem mit PV-Modulen und einer modernen, geräuscharmen Klimaanlage ausgestattet, die mit Luftwärme arbeitet. Aber das Engagement für Nachhaltigkeit endet hier noch nicht. In den Wohnanlagen stehen Kunden viele weitere Aspekte eines bewussten Lebens, wie z. B. Freizeitaktivitäten im Freien sowie lokale kommerzielle Aktivitäten, zur Verfügung. Workshops und Kochkurse beleben dabei die Traditionen der Region und die reiche lokale Kultur der Provinz Alicante und der autonomen Gemeinschaft Valencia wieder. VAPF Group 0034900123323 telemarketing@vapf.com

