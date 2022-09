Silber: 38,2 Prozent Fibo wirkt nach

Die letzte große Bodenbildungsphase beim Silber-Future dauerte zwischen Ende 2014 und April 2020 an und wurde im Bereich von 13,75 US-Dollar vollzogen. Just mit Ausbruch der Corona-Pandemie schoss der Wert des Silber-Futures auf 30,09 US-Dollar hoch, seit Februar letzten Jahres konsolidiert das Edelmetall zur Unterseite aus. Dabei begab sich der Rohstoff exakt in den Bereich des 38,2 % Fibonacci-Retracements und somit der letztmöglichen Trendwendestelle im laufenden Abwärtstrend. Diese stützt seit Wochen die Notierungen, wodurch ein möglicher Bodenbildungsprozess gerade abläuft.

Trendwende möglich

Aus der aktuellen Schiebephase zwischen 18,00 und grob 20,84 US-Dollar können noch keine signifikanten Impulse abgeleitet werden, zugute kommt dem Edelmetall jedoch ein höheres Tief, als das aus Ende August. Sollte es demnach gelingen die obere Hürde sowie die beiden gleitenden Durchschnitte zwischen 21,28 und 21,64 US-Dollar nachhaltig zu überwinden, wäre dies ein klares Anzeichen für eine längere Erholungsphase, diese könnte bis 22,51 und darüber rund 24,00 US-Dollar andauern. Unterhalb der aktuellen Wochentiefs von 17,97 US-Dollar würden allerdings Abschläge auf die Jahrestiefs bei 17,56 US-Dollar drohen. Mittelfristige Verkaufssignale sind aber erst darunter zu erwarten.