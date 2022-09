BRENNTAG aus dem DAX - Mit dem Lineal gezogen!

Brenntag AG - WKN: A1DAHH - ISIN: DE000A1DAHH0 - Kurs: 61,040 € (XETRA)

Brenntag SE produziert, vertreibt und verkauft Chemikalien und chemiebasierte Produkte in drei Kategorien: Biowissenschaften, Materialwissenschaften und Umweltwissenschaften. Biowissenschaftliche Chemikalien werden zur Herstellung von Kosmetika, Lebensmitteln, Tiernahrung und Arzneimitteln verwendet. Die materialwissenschaftlichen Chemikalien werden zur Herstellung von Seifen und Reinigungsmitteln, Beschichtungen und Farben sowie zur Gewinnung von Öl und Gas verwendet. Bei der Wasseraufbereitung werden Umweltchemikalien eingesetzt. Das Unternehmen gliedert sich in vier geografische Segmente: Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Naher Osten und Afrika sowie der asiatisch-pazifische Raum. In der EMEA-Region werden mehr Einnahmen erzielt als in jedem anderen Segment.

Seit August 2021 ausgehend von 86 EUR befindet sich die Aktie in einer Abwärtskorrektur, wobei diese nach oben präzise mit einer rot gestrichelt dargestellten Abwärtstrendlinie begrenzt ist. Diese Trendlinie steht für die Kraft und die Transaktionen der Verkäufer. Der Aktienkurs prallt an ihr seit vergangenen Jahr immer wieder nach unten ab. Natürlich geht die Charttechnik mit der zugrundeliegenden fundamentalen Lage Hand in Hand. Einer der Grundsätze der technischen Analyse ist der des Trends: The trend is your friend. Es macht aus meiner Sicht wenig Sinn, sich gerade als aktiver Anleger gegen einen bestehenden Trend zu stellen. Stattdessen wartet man als potentieller Käufer geduldig ab, bis die Aktie innerhalb des Trendkanals endlich fertig auskorrigiert hat. Bei 58,48 EUR hat Brenntag eine Unterstützung. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass der Aktienkurs auf dieser Preismarke erstmal seitwärts pendelt. Unter 67 EUR bleibt sie aber im Korrekturmodus.

Ein Bruch der 58,48er EUR Unterstützung birgt die Gefahr einer Abwärtskorrekturausdehnung in Richtung 50,xx EUR in sich.

Weshalb folgen mir 59.518 aktive Anlegerinnen und Anleger auf stock3 (Guidants) ?

Werbung

Findet es selbst heraus! Meldet euch geschwind kostenlos an: https://terminal.stock3.com/?locale=de#c/harald_weygand Es lohnt sich!

Wichtiger Hinweis! Schaut euch in einer ruhigen Minute unsere neue Seite an: https://stock3.com/

Brenntag AG

Brenntag AG l

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)