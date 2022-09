EQS-News: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer expandiert weiter – zusätzliche Private Banking- Expertise für den Standort Stuttgart

Emittent / Herausgeber: Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft: Bankhaus Bauer expandiert weiter – zusätzliche Private Banking- Expertise für den Standort Stuttgart



30.09.2022 / 08:58 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Bankhaus Bauer expandiert weiter – zusätzliche Private Banking- Expertise für den Standort Stuttgart

• Michael Krauth wird zum 01. Oktober 2022 Leiter Private Banking in Stuttgart

• Annähernd 30 Jahre Expertise im Private Banking und Gesundheitsbereich

• Expansion folgt strategischem Wachstumsfokus des Bankhauses

Essen, 30. September 2022 – Das Bankhaus Bauer setzt seinen Expansionskurs mit dem strategischen Fokus auf die Private Banking-Aktivitäten auch am Standort Stuttgart fort. So konnte die dort 1931 gegründete Privatbank Michael Krauth als weitere Führungskraft gewinnen. Krauth wird ab dem 01. Oktober als neuer Leiter das Private Banking in Stuttgart verantworten. Hierfür bringt er eine einzigartige fast 30-jährige Erfahrung aus der Bankenbranche und davon mehr als 13 Jahre Expertise mit einem Schwerpunkt im Heilberufe-Bereich mit. Seine Laufbahn startete Krauth im Jahr 1992 bei der Deutschen Bank in Stuttgart, wo er unter anderem mehrere Jahre als Certified Financial Planner für die Privatbanktochter Deutsche Bank Trust AG und insgesamt rund 16 Jahre tätig war. Im Bereich Financial Planning dozierte Krauth dabei auch mehrere Jahre an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Im Jahr 2009 wechselte er zur Deutschen Apotheker- und Ärztebank, wo sein Arbeitsschwerpunkt zunächst auf der ganzheitlichen Betreuung von niedergelassenen Ärzten, Zahnärzten, Apothekern und Tierärzten sowie Netzwerkpartnern lag. Bereits im Jahr 2010 wurde Michael Krauth die Leitung der apoBank in Tübingen übertragen, die er als Direktor der Filiale bis zu seinem Ausscheiden innehatte.

„Nachdem wir zuletzt unseren Standort in Essen deutlich ausgebaut haben, setzen wir nun auch an unserem Standort Stuttgart ein personelles Ausrufezeichen. Mit Michael Krauth konnten wir eine Führungskraft für unsere Wachstumsstrategie gewinnen, die über eine rund 30-jährige Erfahrung im Private Banking verfügt. Sein einzigartiges Netzwerk in der Region wird uns sehr dabei helfen, unser Geschäft auch in Baden-Württemberg weiter erfolgreich voranzubringen“, kommentiert Dr. Stefan Heddergott, Sprecher des Vorstands der Bankhaus Bauer AG, die Personalie.

Private Banking und Health Care mit großem Potenzial als Wachstumstreiber

In den letzten Jahren konnte das Bankhaus mit seinen an den Standorten Essen und Stuttgart angesiedelten Private Banking-Aktivitäten ein dynamisches Wachstum ausweisen. Der kontinuierliche Mitarbeiteraufbau sowie die gute und von Branchenexperten wie firstfive bereits mehrfach prämierte Performance der Vermögensverwaltung, sind die Garanten für eine weitere deutliche Expansion, vor allem bei privaten und bei institutionellen Investoren. Diese schätzen unter anderem die auf Nachhaltigkeit, Gesundheit und Technologie zugeschnittene Anlagephilosophie und die individuelle, maßgeschneiderte Anlagestrategie. Besonders erfolgreich war das Haus zuletzt insbesondere im Stiftungsbereich in den Fokusregionen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg. Die Kundinnen und Kunden der Vermögensverwaltung konnten sich in der jüngeren Vergangenheit über eine gute Wertentwicklung ihrer Einlagen freuen. Diese wurde zuletzt Anfang 2022 im Performance-Ranking der firstfive AG mit 1. Plätzen in der „Risikoklasse dynamisch Sharpe-Ratio 2021 (24 Monate)“ und in der „Risikoklasse dynamisch Top-Renditen 2021 (24 und 36 Monate)“ bestätigt.

„Mit den personellen Verstärkungen der letzten Monate setzen wir im Private Banking ein starkes Ausrufezeichen. Die hinzugewonnene einzigartige Expertise kommt unseren bestehenden Kunden zugute und wird uns bei der Neukundinnen/-kunden Gewinnung helfen“, so André Weber, Leiter Private Banking sowie Generalbevollmächtigter des Bankhauses Bauer.

Das Finanzinstitut profitiert zunehmend von der engen, auch gesellschaftlichen, Anbindung an die auf das Gesundheitswesen spezialisierte opta data Gruppe (www.optadata-gruppe.de). Das Bankhaus verzeichnet eine zunehmende Neukundinnen/-kunden Gewinnung im Health Care-Bereich aus dem etablierten Stamm der nahezu 60.000 opta data Kundinnen und Kunden. Dabei profitiert das Finanzinstitut vom großen Know-how aus dem bereits weitestgehend digitalisierten Geschäftsmodell der opta data Gruppe.

Medienkontakt:

Bankhaus Bauer Aktiengesellschaft

Privatbank

Arnfried Klipper

Leiter Marketing/Kommunikation

Telefon: 0201-217605-501

Mail: arnfried.klipper@bankhausbauer.de

Informationen zur Bankhaus Bauer AG:

Das Privatbankhaus mit Standorten in Essen und Stuttgart legt seinen Schwerpunkt traditionell auf vermögende Privat- und Geschäftskundinnen/-kunden sowie Firmenkundinnen/-kunden mit einem Fokus auf die Bereiche Private Banking und Asset Management, Immobilienzwischenfinanzierung, Leasing und Factoring. Als Universalbank betreibt die Bankhaus Bauer AG jedoch grundsätzlich sämtliche Bankgeschäfte. Das Finanzinstitut wurde 1931 gegründet. Das Unternehmen befindet sich seit 2015 im Besitz namhafter Unternehmerfamilien aus dem Umfeld der Essener opta data Gruppe. Weitere Informationen finden Sie unter: www.bankhausbauer.de