IRW-News: Portofino Resources Inc. : Portofino entsendet ein geologisches Team zum Lithiumprojekt Allison Lake North

Vancouver, British Columbia. 3. Oktober 2022. PORTOFINO RESOURCES INC. (TSX-V: POR) (OTCQB: PFFOF) (FWB: POTA) (Portofino oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein geologisches Team zum Konzessionsgebiet Allison Lake North aufgebrochen ist, um die Schlitz- und Stichprobenprogramme des Unternehmens aus dem Jahr 2021 weiterzuverfolgen, die vielversprechende Gehalte von bis zu 412 ppm Lithium und 1040 ppm Rubidium lieferten.

Die vor Kurzem erhaltenen Ergebnisse der helikoptergestützten hochauflösenden Magnetik-Erkundung (Pressemitteilung vom 15. September 2022) werden in Kombination mit Portofinos früheren Probenahme- und Kartierungsarbeiten eine wichtige Rolle bei der Leitung dieser Phase der Bodenprospektion, der Probenahme und der Identifizierung von Mineralisierungen spielen, die typischerweise mit lithiumhaltigen Pegmatiten in Zusammenhang stehen. Die Explorationsarbeiten werden sich auf die äußeren Ränder des Allison Lake-Batholiths konzentrieren, wo dieser mit den Jubilee Lake-Metasedimenten in Kontakt kommt. Metasedimente eignen sich hervorragend als Wirtsgestein für Seltenelement-haltige Pegmatite, die Lithium-, Cäsium- und Tantal-Minerale (LCT) enthalten.

Das geologische Team des Unternehmens, das von Emerald Geological Services (EGS) geleitet wird, ist ermutigt durch das, was bisher in diesem Monat vor Ort angetroffen wurde. Es wurden graue Pegmatite in Kontakt mit Metasedimenten entdeckt, die wichtige Indikatorminerale wie Granat und Turmalin enthalten, die typisch für LCT-Pegmatite sind (Abbildung 1).

Die früheren Probenahmeprogramme von Portofino im Jahr 2021 lieferten anomale Seltenelement-Ergebnisse innerhalb der LCT-Goldilocks-Zone, einem von Green Technology Metals beschriebenen Fraktionierungskorridor (Abbildung 2), der laut Annahme eine ideale Zone für eine Li-Mineralisierung wie dem SJ-Pegmatit ist. Der SJ-Pegmatit, der 1964 von Stan Johnson entdeckt wurde, liegt nur 1,5 Kilometer östlich von Portofinos südlicher Claimgruppe. Dieses Vorkommen stellt den größten bekannten Pegmatitausbiss in den Jubilee Lake-Metasedimenten und innerhalb der LCT-Goldilocks-Zone dar. Er erstreckt sich über eine freigelegte Fläche von 30 x 35 Metern. Die Beprobung des SJ-Pegmatits durch den Ontario Geological Survey (OGS) im Jahr 2003 ergab stark anomale Gehalte für Li (140 ppm), Cs (47 ppm), Ta (173 ppm), Nb (462 ppm) und Rb (1227 ppm).

David Tafel, CEO von Portofino, kommentiert: Die hochauflösende Magnetik-Erkundung, die in diesem Sommer durchgeführt wurde, hat die vorrangigen Prospektions- und Probenahmegebiete umrissen, auf die wir uns in diesem Herbst konzentrieren werden. In der vergangenen Woche hat unser Team weitere Pegmatitausbisse entdeckt und beprobt; wir freuen uns schon auf die Laborergebnisse dieser Probenahme. Neue Claims, die wir im Anschluss an die letztjährige Feldsaison hinzugefügt haben, werden ebenfalls zum ersten Mal von Portofino erkundet, und wir sind von den neu entdeckten höffigen Bereichen in diesem Gebiet begeistert.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67662/POR_100322_DEPRcom.001.png

Abbildung 1. Von EGS aufgenommene Feldkartierungsfotos. A) Bänder mit roten Granaten im Pegmatit. B) Grauer Pegmatit in Kontakt mit Jubilee-Metasedimenten. C) Grauer Pegmatit-Intrusionsgang. D) Turmalinkristalle in einem weißen Pegmatit.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67662/POR_100322_DEPRcom.002.png

Abbildung 2. Fraktionierungstrends und Probenahmen von Green Technology Metals innerhalb des Allison Lake-Batholiths. (Geändert, um Portofinos Claims und Probenergebnisse einzubeziehen).

Über das Konzessionsgebiet Allison Lake North

Das Konzessionsgebiet Allison Lake umfasst nun 7 Claims mit 2.286 Hektar Grundfläche und befindet sich 100 Kilometer östlich der Stadt Red Lake im Nordwesten Ontarios. In Nordwest-Ontario wurden zahlreiche Lithiumlagerstätten abgegrenzt, die beträchtliche Reserven an Lithiumoxid (Li2O) beherbergen. Das Konzessionsgebiet ist über gut ausgebaute Forststraßen zugänglich und eine Wasserkraftleitung durchquert die Claimgruppe. Das Konzessionsgebiet weist bedeutende Eigenschaften auf, die für die Entstehung von lithiumhaltigen Pegmatitgängen entscheidend sind. Es befindet sich entlang des Kontakts zwischen dem Pegmatit-Granit-Batholith Allison Lake und dem Metasedimentgestein Jubilee Lake der Uchi-Unterprovinz in Nordwest-Ontario. Diese wichtige Kontaktzone ist nun vollständig abgesteckt und ist Gegenstand von Explorationsaktivitäten durch mehrere Unternehmen.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Mike Kilbourne, P.Geo., geprüft und genehmigt, der gemäß National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects ein qualifizierter Sachverständiger (QP) ist. Der QP und das Unternehmen haben keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die Informationen über die Konzessionsgebiete benachbarter Unternehmen zu überprüfen.

Quellennachweis

Breaks, F.W., Selway, J.B. and Tindle, A.G., 2003. Fertile peraluminous granites and related rare-element mineralization in pegmatites, Superior Province, North and Northwest Ontario: Operation Treasure Hunt, Ontario Geological Survey, Open File Report 6099, S. 212.

Über Portofino Resources Inc.

Portofino ist ein im kanadischen Vancouver ansässiges Unternehmen, das sich auf die Exploration und die Erschließung von Mineralressourcenprojekten auf dem amerikanischen Kontinent spezialisiert hat. Portofino hat die Möglichkeit, eine Mehrheitsbeteiligung an mehreren Lithiumprojekten in Salta (Argentinien) und bis zu 100 % der Anteile am Lithiumkonzessionsgebiet Yergo zu erwerben. Die Konzessionsgebiete befinden sich im Herzen des weltweit bekannten argentinischen Lithiumdreiecks und in unmittelbare Nähe zu mehreren erstklassigen Lithiumprojekten. Das Unternehmen hat auch das Recht, eine 100%ige Beteiligung an drei Lithiumprojekten im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario zu erwerben: Allison Lake North, Greenheart Lake und McNamara Lake.

Portofinos Projekte South of Otter und Bruce Lake befinden sich im historischen Goldbergbaudistrikt Red Lake, Ontario, Kanada, in unmittelbarer Nähe des Goldprojekts Dixie, das von Great Bear Resources Ltd. entdeckt wurde und sich nun im Besitz von Kinross Gold Corp. befindet. Darüber hinaus besitzt Portofino besitzt drei andere Goldprojekte im Nordwesten von Ontario; das Konzessionsgebiet Gold Creek, das sich unmittelbar südlich der historischen Mine Shebandowan befindet, sowie die Konzessionsgebiete Sapawe West und Melema West im sich schnell entwickelnden Goldbergbaugebiet Atikokan.

Für das Board:

David G. Tafel

Chief Executive Officer

