EQS-Adhoc: TAKKT AG beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro

EQS-Ad-hoc: TAKKT AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

TAKKT AG beschließt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 25 Millionen Euro



04.10.2022 / 18:12 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Stuttgart, 4. Oktober 2022. Vor dem Hintergrund der aktuellen Bewertung, der hohen Eigenkapitalquote und der Cashflow-Stärke des Geschäftsmodells hat der Vorstand der TAKKT AG heute den Rückkauf von bis zu drei Prozent des derzeitigen Grundkapitals beschlossen.



Dazu will TAKKT über die Börse bis zu 1.968.309 Aktien für einen Gesamtkaufpreis von bis zu 25 Millionen Euro (ohne Nebenkosten) erwerben. Das Rückkaufprogramm startet am 6. Oktober 2022 und endet spätestens am 30. Juni 2023. Es wird auf der Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung vom 18. Mai 2022 durchgeführt. Für die Verwendung der zurückgekauften Aktien kommen alle nach den aktienrechtlichen Regelungen und nach der vorgenannten Ermächtigung zulässigen Zwecke in Betracht.



An der bestehenden Dividendenpolitik hält TAKKT unverändert fest.



Kontakt:

Michael LochVP Group Treasury & Investor RelationsPresselstr. 1270191 Stuttgart+49 711 3465 8222