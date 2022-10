EQS-News: 029 Group SE: BaFin billigt Wertpapierprospekt für die Zulassung der Aktien der 029 Group SE zum Handel im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München

EQS-News: 029 Group SE / Schlagwort(e): Sonstiges

029 Group SE: BaFin billigt Wertpapierprospekt für die Zulassung der Aktien der 029 Group SE zum Handel im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München



04.10.2022 / 21:10 CET/CEST

029 Group SE: BaFin billigt Wertpapierprospekt für die Zulassung der Aktien der 029 Group SE zum Handel im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München Berlin, 4. Oktober 2022 – Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat heute den Wertpapierprospekt der 029 Group SE (WKN: A2LQ2D, ISIN: DE000A2LQ2D0, Ticker: Z29) für die Zulassung ihrer sämtlichen bislang ausgegebenen 5.000.000 Aktien – ohne begleitendes öffentliches Angebot – zum Handel im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München gebilligt. Die Aktien sind derzeit in Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und München einbezogen. Die Gesellschaft hat zusammen mit der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank den Antrag auf Zulassung zum Handel im regulierten Markt am 27. September 2022 gestellt und rechnet mit entsprechenden Zulassungsbescheiden durch die Börsen Düsseldorf und München am morgigen Tag. Die Handelseinführung der Aktien der Gesellschaft (erster Handelstag) im regulierten Markt an den Börsen Düsseldorf und München wird für den 6. Oktober 2022 erwartet. Kontakt: 029 Group SE Investor Relations Neue Schönhauserstraße 3-5

10178 Berlin ir@029-group.com

