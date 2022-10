Holcim Group Services Ltd / Schlagwort(e): Ankauf

Holcim schliesst Übernahme von Polymers Sealants North America ab



04.10.2022 / 07:01 CET/CEST



Führender Anbieter von Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstofflösungen mit einem Nettoumsatz von USD 100 Millionen im Jahr 2022



Erweiterte Abdichtungs- und Beschichtungslösungen ermöglichen bedeutende Synergien im Dachbereich



Beschleunigt das Wachstum des Bereichs Lösungen & Produkte, der bis 2025 30 Prozent des Nettoumsatzes der Holcim Group erreichen wird Holcim hat die Übernahme des Geschäftsbereichs Polymers Sealants North America (PSNA) von Illinois Tool Works abgeschlossen. PSNA ist ein führender Anbieter von Beschichtungs-, Kleb- und Dichtstofflösungen mit einem geschätzten Nettoumsatz von USD 100 Millionen im Jahr 2022. Mit mehr als 150 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in Kalifornien, Arizona, Texas, Georgia und Massachusetts wird PSNA das Wachstum von Solutions & Products insbesondere in den Bereichen Abdichtungen und Beschichtungen beschleunigen. Der innovative Ansatz von PSNA ergänzt hervorragend das bestehende Building Envelope Business von Holcim und erzielt erhebliche Synergien. Jamie Gentoso, Head Solutions & Products: "Mit PSNA erweitern wir unser Angebot an Abdichtungen und Beschichtungen und erzielen gleichzeitig beträchtliche Synergien mit unserem Dachgeschäft. Aufbauend auf ihrer bewährten technischen Expertise werden wir gemeinsam die Entwicklung neuer Produkte und führender Lösungen vorantreiben. Ich heisse alle PSNA Mitarbeitenden herzlich in der Holcim-Familie willkommen und freue mich darauf, gemeinsam in die nächste Wachstumsära dieses Geschäfts zu investieren. Durch die Erweiterung unseres Building Envelope Business können wir gemeinsam eine bedeutende Rolle bei der Bereitstellung innovativer und nachhaltiger Lösungen für energieeffiziente Gebäude spielen." Die innovationsgetriebenen Lösungen von PSNA werden sowohl im Bausektor als auch in anderen Branchen wie der Luft- und Raumfahrtindustrie und des Windenergiesektors eingesetzt. PSNA ist ideal positioniert, um von wachstumsstarken Bereichen wie kommerziellen Dachsanierungen, grünem Bauen und Energieeffizienz zu profitieren. Diese Transaktion ergänzt die jüngsten Übernahmen von Holcim in den Bereichen Bedachung und Isolierung, die Firestone Building Products, Malarkey Roofing Products und SES umfassen. Der Pro-forma-Nettoumsatz für das Dach- und Dämmstoffgeschäft von Holcim wird im Jahr 2022 voraussichtlich CHF 3,5 Milliarden erreichen. Über Holcim

Holcim schafft Fortschritt für Menschen und den Planeten. Als weltweit führender Anbieter von innovativen und nachhaltigen Baulösungen ermöglicht Holcim grünere Städte, intelligentere Infrastrukturen und verbessert den Lebensstandard auf der ganzen Welt. Mit Nachhaltigkeit als Kernstück der Strategie wird Holcim zu einem Net-Zero-Unternehmen, bei dem die Menschen und Communities im Mittelpunkt des Erfolgs stehen. Das Unternehmen treibt die Kreislaufwirtschaft voran und ist weltweit führend im Recycling, um mit weniger mehr zu bauen. Holcim ist ein Unternehmen mit 70’000 Mitarbeitenden, die sich weltweit in vier Geschäftsbereichen für den Fortschritt der Menschen und des Planeten einsetzen: Zement, Transportbeton, Zuschlagstoffe sowie Solutions & Products. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.holcim.com sowie auf den sozialen Medien LinkedIn und Twitter. Haftungsausschluss - zukunftsgerichtete Aussagen:

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Derartige zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Prognosen in Bezug auf Geschäftsergebnisse oder andere Leistungskennzahlen dar, sondern beziehen sich auf Trends beziehungsweise Zielsetzungen, die im Zusammenhang mit Plänen, Initiativen, Ereignissen, Produkten, Lösungen und Dienstleistungen auch deren Entwicklung und Potenzial einschliessen. Obwohl Holcim der Überzeugung ist, dass die sich in derartigen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegelnden Erwartungen auf begründeten Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments basieren, werden Investoren darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantien für zukünftige Leistungen und Entwicklungen sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, von denen viele schwer vorherzusagen sind und allgemein ausserhalb der Kontrolle von Holcim liegen, in erheblicher Weise von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem die im Geschäftsbericht von Holcim (verfügbar im Internet unter www.holcim.com) beschriebenen Risiken und die Ungewissheiten im Zusammenhang mit den Marktbedingungen und der Umsetzung unserer Pläne. Daher wird empfohlen, sich auf zukunftsgerichtete Aussagen nicht zu verlassen. Holcim übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen. Übersetzung des englischen Originaltexts.

Ende der Medienmitteilungen