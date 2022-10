WOCHENVORSCHAU: Termine bis 18. Oktober 2022

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 18. Oktober

------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 05. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q3 Neugeschäft 08:00 GBR: Tesco, Halbjahreszahlen 17:45 FRA: Kering, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: KBA, VDA, VdIK, Auto-Zulassungszahlen 09/22 TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: Jibun Bank PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 08:00 DEU: Im- und Exporte 08/22 08:00 DEU: Einkommensverteilung in Deutschland, Jahr 2021 08:00 DEU: Kommunale Haushalte (Gemeindefinanzen), 1. Halbjahr 2022 (Ergebnisse der vierteljährlichen Kassenstatistik) 08:45 FRA: Industrieproduktion 08/22 09:15 ESP: PMI Dienste 09/22 09:45 ITA: PMI Dienste 09/22 09:50 FRA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 10:00 CHE: KOF Konjunkturprognose Herbst 10:30 GBR: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 11:30 DEU: Anleihe, Volumen: 1,5 Mrd EUR, Laufzeit: 15 Jahre 14:15 USA: ADP Beschäftigung 09/22 14:30 USA: Handelsbilanz 08/22 15:45 USA: PMI Dienste 09/22 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Services 09/22 16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Wasserstoffgipfel der CSU unter Leitung von CSU-Generalsekretär Martin Huber + 11.30 Pk im Anschluss an den Gipfel mit CSU-Generalsekretär Martin Huber 12:00 CHE: Welthandelsprognose der WTO 12:15 DEU: Betriebsversammlung bei Ford mit der saarländischen Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD), Saarlouis 14:30 AUT: Ölallianz OPEC+ berät in Online-Sitzung über Förderstrategie 16:30 DEU: Dialog des Bundesverbands deutscher Banken (BdB): "Zeitenwende - auch in der Geldpolitik?" u.a. mit Holger Schmieding, Chefvolkswirt Berenberg, und dem Wirtschaftsprofessor Volker Wieland DEU: 26. Internationaler Jahreskongress der Automobilindustrie (bis 6.10.22), Zwickau FRA: EU-Parlament stimmt über Resolution zu Energiepreisen ab HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 06. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 DEU: Merck, Kapitalmarkttag (Webcast 10.00 h) 15:30 GBR: Diageo, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Hannover Rück, Investor Day GBR: Imperial Brands, Q4-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 09/22 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 08/22 08:00 DEU: Baupreise für Wohngebäude, 08/22 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 08/22 09:00 HUN: Industrieproduktion 08/22 09:00 ESP: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 08/22 13:30 EUR: EZB Sitzungsprotokoll 8.9.22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) beim LVM-Landwirtschaftstag, Münster + 09.45 Rede Özdemir + 10.05 Diskussion mit jungen Landwirten 10:00 DEU: Online-Präsentation von Boschs "Wärmepumpe für Europa" u.a. mit Jan Brockmann, Vorsitzender der Geschäftsführung Bosch Thermotechnik, Wernau 11:45 DEU: Pk Bundesvereinigung Deutscher Stahlrecycling- und Entsorgungsunternehmen anlässlich Jahrestagung, Darmstadt 18:00 DEU: Veranstaltung der "Zeit"-Verlagsgruppe "Eine Stunde Zeit mit Friedrich Merz", Berlin HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 07. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 07:00 JPN: Frühindikatoren 08/22 (vorläufig) 07:45 CHE: Arbeitsmarktdaten 09/22 08:00 DEU: Industrieproduktion 08/22 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 08/22 08:00 DEU: Außenhandelspreise 08/22 08:45 FRA: Handels- und Leistungsbilanz 08/22 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 09/22 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 08/22 12:00 IRL: Industrieproduktion 08/22 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 08/22 EUR: Moody's Ratingergebnis Ukraine EUR: Fitch Ratingergebnis Österreich, Griechenland, Rumänien SONSTIGE TERMINE CSZ: Informeller EU-Gipfel, Prag Thema sind Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Energiekrise und die wirtschaftliche Lage, die EU-Positionierung für die 27. UN-Klimakonferenz (COP27) sowie Vorbereitungen für das Asien-Europa-Treffen im Dezember in Brüssel HINWEIS: CHN: Feiertag, Börsen geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- SAMSTAG, DEN 08. OKTOBER TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 09/22 ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q3-Umsatz 08:00 ESP: Repsol, Q3-Umsatz TERMINE KONJUNKTUR 08:00 NOR: Verbraucherpreise 09/22 09:00 AUT: Industrieproduktion 08/22 10:30 EUR: Sentix, Investorvertrauen 10/22 11:00 GRC: Verbraucherpreise 09/22 11:00 GRC: Industrieproduktion 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Konferenz "Wasserstoff-Dialog: Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft", Veranstalter sind die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, acatech, und die Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie, DECHEMA. USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22), Washington HINWEIS: JPN: Feiertag, Börse geschlossen USA: US-Anleihenmarkt geschlossen ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 CHE: Givaudan, 9Monatsumsatz 07:00 DEU: About You, Q2-Zahlen 11:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Herbst-Pk, Ingelheim 13:00 DEU: Vitesco, Capital Markets Day 18:00 FRA: LVMH, Q3-Umsatz 18:00 USA: Procter & Gamble, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 08/22 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 09/22 09:00 CZE: Verbraucherpreise 09/22 09:00 TUR: Leistungsbilanz 08/22 10:00 ITA: Industrieproduktion 08/22 SONSTIGE TERMINE DEU: 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin (bis 12.10.22) + 13.00 h Rede von Bundeskanzler Scholz DEU: Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) lädt kommunale Spitzenverbände zu einem Flüchtlingsgipfel ein 14:00 DEU: Konferenz: "Sustainable Finance 2022 - Wo stehen wir?" u.a. mit Volker Brühl, Geschäftsführer, Center for Financial Studies, und Holger Schulte, Bereichsvorstand der Commerzbank CZE: Informelles Treffen der EU-Energieminister, Prag USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington 15.00 h Pk zum Word Economic Outlook 16.15 h Pk zum Global Financial Stability Report ------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 12. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q3-Umsatz 07:00 DEU: Gerresheimer , Q3-Zahlen 07:00 DEU: Cropenergies, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Q3-Umsatz 12:00 USA: Pepsico, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE GBR: Marks & Spencer, Capital Markets Day TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernaufträge Maschinenbau 08/22 08:00 GBR: Industrieproduktion 08/22 08:00 GBR: Handelsbilanz 08/22 08:00 GBR: BIP 08/22 09:00 TUR: Industrieproduktion 08/22 11:00 EUR: Industrieproduktion 08/22 11:30 DEU: Anleihe, Laufzeit: 10 Jahre, Volumen: 4 Mrd EUR 14:30 USA: Erzeugerpreise 09/22 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 21.9.22 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Abschluss 13. Deutscher Maschinenbaugipfel des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), Berlin + 13.30 Rede des Bundeswirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne) 14:00 DEU: Jahrestagung 2022 des Markenverbandes, Berlin u.a. mit CDU-Chef Friedrich Merz BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister, Brüssel USA: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten, Washington USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington +14.30 h Pk zum Fiscal Monitor ------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 13. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: VAT, Q3 Trading Update 07:00 DEU: Südzucker, Halbjahreszahlen 07:30 DNK: Tryg, Q3-Zahlen 08:00 GBR: Easyjet, Q4-Umsatz 12:15 USA: Blackrock, Q3-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q3-Zahlen 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 09/22 08:00 DEU: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 12:00 PRT: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Verbrauchepreise 09/22 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Realeinkommen 09/22 17:00 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 08:30 DEU: BGH urteilt zu Anspruch gegen Internetzugangsanbieter auf Einrichtung von Websperren, Karlsruhe 10:00 DEU: Online-Pk Bundesverband Medizintechnologie e.V. (BVMed), Berlin BEL: Treffen der Nato-Verteidigungsminister (zweiter und letzter Tag), Brüssel GBR: Veröffentlichung des Weltenergieberichts (World Energy Outlook) durch die Internationale Energie-Agentur (IEA), London USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington + 14.00 h Pk IWF-Chefin Georgieva zur globalen Politikagenda ------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 14. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 09/22 07:00 NLD: TomTom, Q3-Zahlen 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q3-Zahlen 12:45 USA: Wells Fargo, Q3-Zahlen 13:30 USA: Morgan Stanley, Q3-Zahlen 14:00 USA: Citigroup Inc, Q3-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: UnitedHealth Group, Q3-Zahlen USA: U.S. Bancorp, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR DEU: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 10/22 CHN: Handelsbilanz 09/22 03:30 CHN: Erzeugerpreise 09/22 03:30 CHN: Verbraucherpreise 09/22 08:30 CHE: Erzeugerpreise 09/22 08:45 FRA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 ESP: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 09:00 TUR: Erwartete Inflation nächste 12 Monate 10/22 11:00 EUR: Handelsbilanz 08/22 14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 09/22 14:30 USA: Im- und Exportpreise 09/22 16:00 USA: Lagerbestände 08/22 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 10/22 (vorab) EUR: S&P Ratingergebnis Tschechien, Rumänien EUR: Moody's Ratingergebnis Rumänien SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Pharmakonzern Roche zur Sanierung einer früheren Mülldeponie, Grenzach-Wyhlen USA: Jahrestagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (bis 16.10.22) , Washington LUX: Treffen der EU-Innenminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 17. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 11:30 SWE: Sandvik, Q3-Zahlen 12:30 USA: Bank of New York Mellon, Q3-Zahlen 12:45 USA: Bank of America, Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 JPN: Industrieproduktion 08/22 (endgültig) 06:30 JPN: Dienstleistungsindex 08/22 10:00 ITA: Verbraucherpreise 09/22 (endgültig) 14:30 USA: Empire State Index 10/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden FRA: Pariser Automobil-Salon - Mondial de l'Automobile 2022 (bis 23.10.22), Paris LUX: Treffen der EU-Landwirtschaftsminister, Luxemburg LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg ------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 18. OKTOBER TERMINE UNTERNEHMEN 07:15 CHE: Roche, 9Monatsumsatz 12:45 USA: Johnson & Johnson, Q3-Zahlen 13:30 USA: Goldman Sachs, Q3-Zahlen 13:30 USA: State Street, Q3-Zahlen 23:30 GBR: Rio Tinto, Q3-Umsatz TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Netflix, Q3-Zahlen USA: Hasbro, Q3-Zahlen USA: Lockheed Martin, Q3-Zahlen USA: First Horizon, Q3-Zahlen USA: United Airlines , Q3-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 04:00 CHN: Industrieproduktion 09/22 04:00 CHN: BIP Q3/22 04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 09/22 08:00 EUR: Acea Kfz-Erstzulassungen 09/22 10:00 ITA: Handelsbilanz 08/22 10:00 ESP: Handelsbilanz 08/22 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 10/22 15:15 USA: Industrieproduktion 09/22 15:15 USA: Kapazitätsauslastung 09/22 16:00 USA: NAHB-Index 10/22 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung dritte Verhandlungsrunde für die Beschäftigten in der deutschen Chemie- und Pharmaindustrie, Wiesbaden DEU: Fortsetzung Prozess gegen sechs Angeklagte wegen banden- und gewerbsmäßigen Betruges u. a. zum Schaden der Fielmann AG, Kiel 10:00 DEU: Cellforce Group legt Grundstein für Batteriezellenfertigung, Kirchentellinsfurt Die Cellforce Group (CFG), ein Joint Venture der Porsche AG und der Customcells Holding legt den Grundstein für ihren künftigen Unternehmenssitz sowie die Entwicklung und Produktion eines neuen Batterie-Standards. -----------------------------------------------------------------------------------------

