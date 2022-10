EQS-News: Metalcorp Group: Präsentation für Anleihegläubiger am Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 15 Uhr MEZ

EQS-News: Metalcorp Group S.A. / Schlagwort(e): Anleihe

Metalcorp Group: Präsentation für Anleihegläubiger am Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 15 Uhr MEZ



Luxemburg, 5. Oktober 2022 – Metalcorp wird am Donnerstag, 6. Oktober 2022 um 15 Uhr MEZ eine Präsentation für Anleihegläubiger abhalten. Im Anschluss an die Präsentation wird es eine Q&A-Runde geben.



Um Zugang zur Präsentation zu erhalten, registrieren Sie sich bitte über den folgenden Link https://broadcaster-audience.mediaplatform.com/#/event/633d5bb80a0ef62f06f1de55 oder wählen Sie sich mit den unten angegebenen Daten ein.



Es ist keine PIN und kein Passwort erforderlich, die Anrufer müssen lediglich angeben, dass sie sich für die Metalcorp-Telefonkonferenz einwählen wollen:



UK & International: +44 (0) 33 0551 0200

UK gebührenfrei: 0808 109 0700



Deutschland: +49 (0) 30 3001 90612

Deutschland gebührenfrei: 0800 673 7932



Schweiz: +41 (0) 22 592 7915

Schweiz gebührenfrei: 0800 800 038



Südafrika: +27 (0) 11 589 8302

Südafrika gebührenfrei: 0800 980 512



Frankreich: +33 (0) 1 7037 7166

Frankreich gebührenfrei: 0805 630061



Für weitere Informationen:

Anouar Belli

Metalcorp Group S.A.

abelli@metalcorpgroup.com



Patrick Handley, Tom Pigott

Brunswick

+44 (0) 20 7404 5959



Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

+49 (0) 89 8896906 25

metalcorp@better-orange.de

