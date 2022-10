Zalando Short: 52-Prozent-Chance!

Die Aktie von Zalando kam in letzter Zeit aus mehreren Richtungen in Bedrängnis. Zum einen wirkten sich Absatzrückgänge beim Branchenriesen H&M negativ auf Zalando aus. H&M kann in der Textilbranche aufgrund seiner Reichweite als Indikator für seine Mitbewerber gesehen werden. Andererseits verloren viele Wachstumswerte mit hohen KGVs im Verlauf der letzten 10 Monate beträchtlich an Wert, nachdem die Wachstumsprognosen in dieser Zeitspanne korrigiert werden mussten. Ein weiterer Faktor ist die unmittelbare Auswirkung gestiegener Zinsen auf die Barwerte der Bewertungsmodelle. Gestiegene Zinsen verringern die Summe der zukünftigen Zahlungsströme. Steigende Zinsen senken mittelfristig auch die Wirtschaftsdynamik und wirken sich mit einer geringeren Nachfrage nach Produkten aus.

Zum Chart

Die aktuelle Abwärtssequenz der Zalando-Aktie reicht beinahe bis zum All Time Low bei 17,01 Euro. Dieses Low wurde in Zeiten des Börsenganges Mitte Oktober 2014 markiert. In der Spitze verlor der Titel in der aktuellen Sequenz rund 82 Prozent (ausgehend vom All Time High bei 105,90 am 7. Juli 2021 Euro bis zum Level von 19,18 Euro vom 29. September 2022). Trotzdem wurden die Gewinnprognosen so weit zurückgenommen, dass das erwartete KGV 2022 immer noch bei 115,05 liegt. Bis zum Jahre 2024 ist eine Gewinnsteigerung von 383 Prozent geplant, welches das erwartete KGV 2024 auf aktuell noch erhebliche 23,41 senkt. Meist reagieren die Kurse von Wachstumsunternehmen mit hohen KGVs sehr nervös auf Änderungen beim Marktzinssatz. Die Kursgewinne vom Montag und Dienstag dieser Woche waren aus heutiger Sicht eine kurze Verschnaufpause. Es ist möglich, dass Aktien mit hohen KGV in der näheren Zukunft von den Marktteilnehmern noch weiter abgestraft werden.