EQS-Adhoc: TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens

EQS-Ad-hoc: TubeSolar AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

TubeSolar AG: TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens



06.10.2022 / 14:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



TubeSolar AG beschließt Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht sowie Sachkapitalerhöhung beschlossen und Begebung von Wandelschuldverschreibungen geplant

Augsburg, 06.10.2022 – Der Vorstand der TubeSolar AG (ISIN DE000A2PXQD4) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats über weitreichende Finanzierungsmaßnahmen für die Weiterentwicklung des Unternehmens beschlossen. Im Einzelnen hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Bar- und einer Sachkapitalerhöhung unter jeweiliger Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals beschlossen und beabsichtigt die Ausgabe einer Wandelanleihe. Der Vorstand hat beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 12.900.000 um EUR 1.882.352,00 auf EUR 14.782.352,00 durch die Ausgabe von 1.882.352 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 1,00 Euro zu erhöhen. Die neuen Aktien werden allen Aktionären im Rahmen eines öffentlichen Angebots zum Bezug angeboten. Das Bezugsverhältnis wurde mit 6:1 festgelegt, d.h. sechs alte von einem Aktionär zum Stichtag gehaltene Aktien berechtigen zum Bezug einer neuen Aktie. Der Bezugspreis im Rahmen der Barkapitalerhöhung soll EUR 4,25 je Aktie betragen. Der Bruttoemissionserlös wird damit ca. EUR 8 Mio. betragen. Die Aktionärin BF Holding GmbH garantiert die Barkapitalerhöhung in voller Höhe und wird sämtliche neuen Aktien übernehmen, die nicht von Aktionären im Rahmen des Bezugsangebots bezogen und die nicht in der sich an das Bezugsangebot anschließenden Privatplatzierung bei anderen Investoren platziert wurden. Das Bezugsangebot erfolgt prospektfrei gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz ("WpPG") und soll im Oktober 2022 erfolgen. Dieser Zeitplan steht unter dem Vorbehalt der Gestattung des gemäß § 4 WpPG erstellten Wertpapier-Informationsblattes. Das Wertpapier-Informationsblatt zum Bezugsangebot wird unverzüglich nach der Billigung auf der Internetseite der TubeSolar AG veröffentlicht werden. Das Bezugsangebot der Barkapitalerhöhung soll unmittelbar im Anschluss an die Gestattung des Wertpapier-Informationsblattes veröffentlicht werden. Die Bezugsfrist läuft zwei Wochen ab dem Tag nach Bekanntgabe des Bezugsangebots. Etwaige aufgrund des Bezugsrechts nicht bezogene neue Aktien werden im Anschluss an das Bezugsangebot im Wege einer Privatplatzierung Investoren innerhalb und außerhalb von Europa zum Erwerb angeboten. Weiter hat der Vorstand beschlossen im Rahmen eines Debt-Equity-Swaps eine Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Stärkung des Eigenkapitals und Reduzierung der Verbindlichkeiten durchzuführen. Hierzu wird das Grundkapital der Gesellschaft um einen Betrag von nominal EUR 3.217.648,00 gegen Sacheinlage durch Ausgabe von 3.217.648 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je neuer Aktie erhöht werden. Der Ausgabebetrag im Rahmen der Sachkapitalerhöhung beträgt ebenfalls EUR 4,25 je neuer Aktie. Zur Zeichnung der 3.217.648 neuen Aktien im Rahmen der Sachkapitalerhöhung werden die BF Holding GmbH, die TSG 1. Vermögensverwaltungs GmbH, die BD Vermögensverwaltungs GmbH und die Solar Invest International SE gegen Einbringung eines Teilbetrags in Höhe von nominal EUR 13.675.004,00 ihrer gegen die TubeSolar AG bestehenden Darlehensforderungen als Sacheinlage zugelassen. Durch die Einbringung der Darlehensforderungen werden die Verbindlichkeiten substantiell und liquiditätsneutral reduziert, die Zinsbelastung für die Gesellschaft verringert und die Eigenkapitalquote deutlich erhöht. Ausstehend sind noch das Bewertungsgutachten über die Werthaltigkeit der einzubringenden Darlehensforderungen sowie der Abschluss der Einbringungsverträge. Die Sachkapitalerhöhung wird zeitnah nach Durchführung der Barkapitalerhöhung umgesetzt werden. Des Weiteren plant der Vorstand der TubeSolar AG ebenso kurzfristig die Begebung einer Wandelanleihe auf Grundlage des Ermächtigungsbeschlusses der ordentlichen Hauptversammlung vom 14. August 2020 im Gesamtnennbetrag von bis zu ca. EUR 8 Mio. Den Aktionären soll auch insoweit das Bezugsrecht während einer Bezugsfrist, die mindestens zwei Wochen dauern wird, eingeräumt werden. Die Wandelanleihe soll zu 100 % des Nennwertes mit einer Stückelung von EUR 100,00 je Anleihe begeben und soll mit jährlich 2 % auf ihren Nennbetrag verzinst werden. Der Wandlungspreis je Aktie wird voraussichtlich EUR 5,50 betragen und liegt damit deutlich über dem aktuellen Kursniveau. Die Wandelanleihe soll eine Laufzeit von vier Jahren haben. Nicht von den Aktionären innerhalb der Bezugsfrist bezogene Teilschuldverschreibungen sollen ebenso ausgewählten Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zum Erwerb angeboten werden. Das Bezugsangebot soll in Form eines gemäß § 3 Nr. 2 WpPG prospektfreien öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt werden. Der Vorstand wird zeitnah die weiteren Einzelheiten der Begebung der Wandelanleihe festlegen. Der Gesamtemissionserlös aus der Barkapitalerhöhung und der Begebung der Wandelanleihe in Höhe von bis zu ca. EUR 16 Mio. soll zum einen der allgemeinen Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit der Emittentin dienen und hierbei insbesondere für Investitionen in den Aufbau der Fertigungsanlagen sowie für Forschung, Vertrieb und Marketing verwendet werden. Über die TubeSolar AG (www.tubesolar.de) Die TubeSolar AG hat als Spin-off die Laborfertigung von OSRAM/LEDVANCE in Augsburg übernommen und die Patente von LEDVANCE und Frau Dr. Vesselinka Petrova-Koch erworben. Die TubeSolar AG nutzt diese patentgeschützte Technologie seit 2019 zur Entwicklung und Herstellung von Photovoltaik-Dünnschicht-Röhren, die zu Modulen zusammengefügt werden und deren Eigenschaften gegenüber herkömmlichen Solarmodulen zusätzliche Einsatzgelegenheiten in der Solarstromerzeugung ermöglichen. Die Technologie soll unter anderem im Agrarbereich eingesetzt werden und landwirtschaftliche Produktionsflächen überspannen. Auch auf Industrie- und Gewerbedachflächen sollen die Module zum Einsatz kommen. In den nächsten Jahren ist geplant, die Produktion in Augsburg auf eine jährliche Produktionskapazität von 250 MW auszubauen. Service Website: www.tubesolar.de Ansprechpartner Investor Relations: Maximilian Fischer, mailto: m.fischer@tubesolar.de max. Equity Marketing GmbH, Marienplatz 2, 80331 München, Tel.: +49 89 13928890 06.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com