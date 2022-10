AMD - Vorläufige Umsatzzahlen enttäuschen

Advanced Micro Devices Inc. - WKN: 863186 - ISIN: US0079031078 - Kurs: 67,850 $ (Nasdaq)

Der US-Halbleiterhersteller AMD gab einen vorläufigen Quartalsumsatz unter Markterwartungen bekannt. Für das dritte Quartal wird nun ein Umsatz von etwa 5,6 Mrd. Dollar erwartet nach einer Prognose des Unternehmens von 6,7 Mrd. - plus/minus 200 Mio. Dollar. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 67,85 USD wird die Aktie in Reaktion auf diese Meldung aktuell bei 64,51 USD getaxt. Sie verliert also 3,34 USD.

In den letzten Jahren legte die AMD-Aktie eine beeindruckende Rally aufs Parkett. Die Aktie kletterte von einem Tief bei 1,61 USD aus dem Juni 2015 auf ein Allzeithoch bei 164,46 USD im November 2021.

Seit diesem Hoch befindet sich der Chipwert aber in einer Abwärtsbewegung. Dabei kam es am 22. September 2022 zum Bruch der wichtigen Unterstützungszone um 73,90 USD. Diese Zone hatte in den letzten beiden Jahren mehrfach Halt gegeben.

Im gestrigen Handel nähert sich die Aktie dieser Zone wieder an, prallte aber im Tagesverlauf leicht nach unten ab. Die aktuellen Taxen deuten auf eine Fortsetzung dieses Abprallers hin.

Verkaufswelle läuft wieder an

Das Chartbild der AMD-Aktie macht auf mittelfristige Sicht einen bärischen Eindruck. Das nächste Abwärtsziel dürfte bei ca. 59,27 USD liegen. Später könnte es sogar zu Abgaben an das alte Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 48,50 USD kommen.

Ein erstes kleines Kaufsignal ergäbe sich mit einer stabilen Rückkehr über 73,90 USD. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung des log. 61,8 % Retracements der Abwärtsbewegung ab Anfang August bei 86,09 USD möglich.

Fazit: Die aktuellen Umsatzzahlen treffen die Aktie in einer charttechnisch schwierigen Lage. Daher wären weitere Kursverluste keine Überraschung.

