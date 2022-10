EQS-News: ABOUT YOU Holding SE: Internationales Debüt der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Mit rund 2,1 Milliarden Medienkontakten und 8.000 Gästen vor Ort die erfolgreichste Event Experience von ABOUT YOU

EQS-News: ABOUT YOU Holding SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Hamburg, 7. Oktober 2022

Internationales Debüt der ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Mit rund 2,1 Milliarden Medienkontakten und 8.000 Gästen vor Ort die erfolgreichste Event Experience von ABOUT YOU

Vom 20. bis 24. September 2022 feierte ABOUT YOU sein internationales ABOUT YOU Fashion Week Debüt in Mailand

Einzigartige Inszenierungen der ABOUT YOU Fashion Show und 16 weiterer Brand Shows sowie ein eigens erbautes AYFW Village in der Zona Farini

8.000 internationale VIPs, Content Creator, Brancheninsider und Fashion Fans vor Ort

Auf dem Red Carpet und in der Front Row waren u.a. Heidi und Leni Klum, Toni Garrn und Ehemann Alex Pettyfer, Alessandra Ambrosio, Eva Padberg, Michelle Hunziker, Karolína Kurková, Khaby Lame, Skepta, Luka Sabbat, Anna Dello Russo, Guido Maria Kretschmer, Lena Gercke, Marina Hoermanseder, Lena Meyer-Landrut, Achraf (6PM), Dennis Schröder, Lorena Rae, RAF Camora, Loredana, Bausa, die Elevator Boys und viele mehr

AYFW 2022 mit einer Reichweite von rund 2,1 Milliarden Medienkontakten in Print, Digital, TV und Social Media

Die hochwertig produzierten Fashion Show Filme sind auf YouTube und unter www.aboutyou-

fashionweek.com verfügbar

Unter dem Motto ‘Welcome to the unexpected’ bot die erste internationale ABOUT YOU Fashion Week in Mailand: Fashiontainment at its best. Die diesjährige AYFW begeisterte 8.000 internationale VIPs, Content Creator, Brancheninsider und Fashion Fans mit insgesamt 17 individuell konzipierten Fashion Shows und dem eigens erbauten AYFW Village. Unter den exklusiven Gästen waren Heidi und Tochter Leni Klum, Toni Garrn mit Ehemann Alex Pettyfer, Alessandra Ambrosio, Eva Padberg, Michelle Hunziker, Karolína Kurková, Khaby Lame, Skepta, Luka Sabbat, Anna Dello Russo, Lena Gercke, Lena Meyer-Landrut, Lorena Rae, Dennis Schröder, Achraf (6PM), Guido Maria Kretschmer, RAF Camora, Loredana, Paloma Elsesser, Alton Mason, Bausa, Tina Kunakey, Sevda Alizadeh, Emili Sindlev, Rianne Meijer, Mariano Di Vaio, Veronica Ferraro, Riccardo Simonetti, Victoria Swarovski, die Elevator Boys und viele mehr.

Julian Jansen, Director Content von ABOUT YOU: „Wir sind überwältigt von unserem erfolgreichen Debüt der AYFW 2022 auf internationaler Bühne. Wir waren auf Augenhöhe mit den etablierten großen Fashion Shows der Milan Fashion Week! Gemeinsam mit der weltweit renommierten Kreativagentur Villa Eugénie sind wir in diesem Jahr den nächsten logischen Schritt gegangen und haben für unser internationales Publikum aus namhaften VIPs, Content Creatorn, Brancheninsidern und Fashion Fans eine Fashion Week Experience auf Welt-Niveau geschaffen. Mit einer Reichweite von rund 2,1 Milliarden Medienkontakten in Print, Digital, TV und Social Media ist die diesjährige AYFW unser größter Event-Erfolg und zeigt, dass wir im Set-up der internationalen Fashion Weeks angekommen sind.”

Den Auftakt für das fünftägige Event bildete die ABOUT YOU Fashion Show. Mit einer Kombination aus Fashion, Musik, Tanz und Entertainment begeisterte sie die über 600 Gäste und erzeugte viele unerwartete Momente - getreu dem diesjährigen AYFW-Motto ‘Welcome to the unexpected’. Das Show Set-up bildete eine gigantische Gerüststruktur auf drei Ebenen, bestehend aus einem rechteckigen ‘Tableau Vivant’ umrundet von einem Runway. Mit ihrer imposanten Inszenierung unterstrich die ABOUT YOU Fashion Show: Mode bedeutet Freiheit, Individualität, Selbstausdruck und Selbstbestimmtheit. Der diverse Model-Cast aller Altersklassen, ethnischer Hintergründe, Körperformen und Geschlechtern präsentierte dabei eine Vielzahl an aufregenden, unkonventionellen und expressiven Looks. Besonderes Highlight: Eröffnet wurde die ABOUT YOU Fashion Show von Newcomer-Model Leni Klum und auch das Supermodel Alessandra Ambrosio sowie die international bekannten Models Paloma Elsesser und Alton Mason überraschten die Gäste mit sensationellen Looks auf dem Runway.

Auch die 16 weiteren Brand Shows in den folgenden vier Tagen setzten das diesjährige AYFW-Motto mit beeindruckenden Dance Performances, entertaining Music Acts, besonderen Lichtinstallationen und visuellen Elementen auf dem Runway um. Die adidas by Stella McCartney Show faszinierte mit Tänzer*innen als Model-Cast, die eine einzigartige und elektrisierende ‘Modern Dance’ Choreografie zeigten. Ebenfalls performed wurde auf den Runways von HUGO, LASCANA und Puma: HUGO löste mit der Live-Performance des Rappers und Newcomer-Talents Big Matthew Club-Feeling aus, bei LASCANA sorgten das bekannte Berliner DJ-Duo Giannina Haupt und Alyssa Cordes für Stimmung und Puma inszenierte zusammen mit der Sängerin Ana Kohler eine ‘Block Party’. Einen besonderen Überraschungsmoment lieferte Lena Meyer-Landrut mit der Performance ihrer aktuellen Single ‘Looking for Love’ während der a lot less by Lena Meyer-Landrut Show. Auch die international bekannte Modedesignerin Marina Hoermanseder ließ es bei ihrer HOERMANSEDER x ABOUT YOU Show knallen und setzte ihre Kollektion mit viel Bling-Bling der 90er Hip-Hop Ära auf dem Runway in Szene. Sanftere Töne schlug das Newcomer-Model Leni Klum an, deren Show LENI KLUM x ABOUT YOU in einem zeitlosen Set-up, Raum für Authentizität und Realness bot und live von ihrer Mutter Heidi Klum in der Front Row verfolgt wurde. Die Brand Shows von Levi’s und #RethinkFashion by Perwoll widmeten sich dem wichtigen Thema Sustainability und riefen mit ihrer Show-Inszenierung zu bewusstem und nachhaltigem Konsumverhalten auf. Für ein weiteres Highlight sorgte das Ende der G-Star RAW Show, die ihren Model-Cast in Formation auf dem Runway stehen ließ und damit eine besondere Spannung unter den Zuschauer*innen schuf. Atmosphärische Set-ups gab es auch bei den Brand Shows von Guido Maria Kretschmer Collection durch eine urbane Amsterdamer Soundkulisse und bei DENIM TOM TAILOR in Form einer nebeligen Herbstnacht an der Nordsee. Ihr erfolgreiches Debüt bei der diesjährigen AYFW gaben die Brands 6PM, WhyNot und RÆRE by Lorena Rae, die den anderen Fashion Shows in nichts nach standen und einen besonderen Hype bei den Gästen auslösten. Den perfekten Abschluss für die fünftägige AYFW 2022 bildete die LeGer by Lena Gercke Show, die als fester Bestandteil der AYFW auch in diesem Jahr mit trendy Looks und einem cleanen Set-up, untermalt von visuellen Sound-Effekten, überzeugte.

Den Rahmen für die AYFW 2022 schaffte das 15.000 m2 große Gelände der Mailänder Zona Farini. Auf der sonst leerstehenden Fläche erschuf der Fashion Online-Shop mit einer anspruchsvoll gestalteten Containerlandschaft das AYFW Village. Dieses bot den Gästen vor Ort einen TikTok Corner, Produktpräsentationen mit individualisierten Pieces, Food & Beverage Bars, Lounge Ecken und DJ-Sets. Im Zentrum des AYFW Village beeindruckte ein 20 Meter hoher Scaffolding Tower mit großen Screens, die aktuelle Ausschnitte der Fashion Shows zeigten. Ziel des AYFW Villages war es, mit jedem Element die Gäste in die Welt der AYFW eintauchen zu lassen und Fashion erlebbar zu machen.

Um neben den geladenen Gästen, weiteren Fashion Fans dieses einmalige Erlebnis zugänglich zu machen, gab es die Möglichkeit, sich für exklusive Day Passes zu registrieren. Darüber hinaus wurden neben den Fashion Shows exklusive Live Shopping Shows von verschiedenen Brands und Idols gehostet, bei denen die Kund*innen die Looks direkt vom Runway im ABOUT YOU Online-Shop kaufen konnten. Elementarer Bestandteil der AYFW war auch in diesem Jahr eine breit angelegte Social-Media Verlängerung, die Content über alle Kanäle hinweg lieferte. Für die ABOUT YOU Fashion Show übernahmen die TikTok-Stars Nick Champa und Pierre Boo den ABOUT YOU Instagram Channel. Zudem setzte der Fashion Online-Shop gewohnt auf authentische und reichweitenstarke internationale Content Creator wie Polly & Pamy, Marc Forné, Millane Friesen, Nic Kaufmann, Nils Küsel, Zack Lugo, Emma Brooks, Laura Giurcanu, Anh Phoenix, Luciano Spinelli, Pierre Amaury Crespeau, Kayla Shyx, Jessica Kirschner, Léna Mahfouf und Claire Rose und viele mehr.

Hochauflösendes Bildmaterial AYFW 2022 kann hier heruntergeladen werden.

Auf YouTube und unter www.aboutyou-fashionweek.com finden Sie alle 17 hochwertig produzierten Fashion Show Filme.

Über ABOUT YOU

ABOUT YOU digitalisiert den klassischen Einkaufsbummel und schafft ein personalisiertes Einkaufserlebnis auf dem Smartphone. Bei ABOUT YOU stehen die Kund*innen im Fokus und werden unterstützt, sich individuell durch Mode auszudrücken. Kund*innen finden auf aboutyou.com sowie in der mehrfach ausgezeichneten ABOUT YOU App neben vielseitiger Inspiration ein Sortiment mit mehr als 500.000 Artikeln von über 3.500 Marken. ABOUT YOU ist mit mehr als 45 Millionen monatlich aktiven User*innen eine der größten Mode- und Lifestyle-Plattformen in Europa. Aktuell ist der Fashion Online-Shop in 26 europäischen Märkten vertreten. Mit SCAYLE bietet das Fashion-Tech-Unternehmen darüber hinaus eine eigene E-Commerce-Infrastruktur als Lizenzprodukt an. Die Aktien von ABOUT YOU sind an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet und wurden im September 2021 in den SDAX® Index aufgenommen.

