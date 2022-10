EQS-News: IBU-tec advanced materials AG informiert zum aktuellen Marktumfeld und hält an Wachstumsstrategie fest

EQS-News: IBU-tec advanced materials AG / Schlagwort(e): Sonstiges

IBU-tec advanced materials AG informiert zum aktuellen Marktumfeld und hält an Wachstumsstrategie fest



Corporate News IBU-tec advanced materials AG informiert zum aktuellen Marktumfeld und hält an Wachstumsstrategie fest Weimar, 7. Oktober 2022 – Die IBU-tec advanced materials AG („IBU-tec“, ISIN: DE000A0XYHT5) hält trotz der aktuell eingetrübten Wirtschaftslage weiter an ihrer Wachstumsstrategie fest. Als derzeit einziger europäischer Produzent von LFP-Batteriematerial in Europa sieht sich IBU-tec für das weitere Wachstum gut aufgestellt. IBU-tec nimmt mit seinen Produkten eine wichtige Rolle für den globalen Ausbau der E-Mobilität und der Energiewende ein. Die Strategie IBU2025, bei der IBU-tec mittelfristig ein Umsatz von 102 bis mehr als 130 Millionen Euro und eine EBITDA-Marge von über 20 Prozent erwartet, wird unverändert fortgeführt. Zur gegenwärtigen Marktsituation und den jüngsten Entwicklungen bei IBU-tec informiert der CEO des Unternehmens Ulrich Weitz in einem aktuellen Videostatement. Es ist – in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln – abrufbar unter folgendem Link: https://youtu.be/Lso9jSxx2P8. Über IBU-tec Die IBU-tec-Gruppe entwickelt und produziert innovative Materialien höchster Qualität für die Industrie. Dabei vereint sie einzigartige, zum Teil patentgeschützte Technologie der thermischen Verfahrenstechnik mit dem Prozess- und Material-Know-how von rund 250 hochqualifizierten Mitarbeitern. Zu den eigenen Produkten zählen unter anderem LFP-Batteriematerial, das wichtiger Bestandteil von Batterien für die Elektromobilität und stationäre Energiespeicher ist, sowie Lösungen zur Luftreinigung, Ressourcenschonung oder der Reduktion von Plastikverpackungen. IBU-tec ist damit bei globalen Megatrends – besonders dem Klima- und Umweltschutz – langfristig positioniert und verfügt über eine internationale Kundenbasis von innovativen Mittelständlern bis zu globalen Konzernen. Kontakt Investor Relations

