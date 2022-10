Rheinmetall Long: 90 Prozent Chance!

Rheinmetall profitiert von der neuen Rüstungskonjunktur. Dass die Kursexplosion bei der Rheinmetall-Aktie gestiegene Gewinne abbildet, zeigt auch die Investitionstätigkeit der Insider. Topmanager haben im September mehr Aktien der eigenen Unternehmen gekauft als in den Vormonaten. Bei Rheinmetall wurden Insiderkäufe von über 400.000 Euro gemeldet. Der Großteil der Käufe entfiel auf Vorstandschef Armin Papperger, der sich über die PL Elektronik GmbH Aktien für mehr als 300.000 Euro ins eigene Depot legte. Die letzten Insiderkäufe bei der Rheinmetall-Aktie gab es vor einem Jahr, als die Aktie um die 80 Euro notierte. Deutschland ist nicht der einzige Kunde, in ganz Europa und im Pazifischen Raum werden momentan die Streitkräfte besser ausgerüstet.

Zum Chart

Der über lange Strecken weitgehend ereignislos verlaufende Aktienkurs von Rheinmetall in der Range zwischen 76,90 Euro und 89,60 Euro wurde durch den Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine nach oben getrieben. Der Beschluss der Regierung, um rund 100 Milliarden Euro Sondervermögen aufzurüsten, beflügelte auch beim Kurs von Rheinmetall. Beginnend mit dem Datum des Einmarsches am 24. Februar stieg der Kurs in den folgenden 14 Handelstagen auf das Niveau rund um das Level von 145,05 Euro. Die Öffnung der Bücher am 16. März 2022 sorgte in den Folgetagen für einen weiteren steilen Anstieg bis auf das Niveau von rund 223.80 Euro. Die folgenden zwei Veröffentlichungen sorgten eher für ein Nachgeben des Kurses. Seit 2. Juli 2022 hat der Kurs einen Abwärtstrend ausgebildet. Anfang September 2022 entwickelte der Kursverlauf im Vergleich zum MDax relative Stärke und verteidigte die Marke von 145,05 Euro. Jede Erhöhung der Eskalationsstufe im Ukrainekrieg sollte den Kurs unterstützen.