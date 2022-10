Emcor Group erhöht die Dividende

Der amerikanische Industriekonzern Emcor Group Inc. (ISIN: US29084Q1004, NYSE: EME) schüttet am 31. Oktober 2022 eine Quartalsdividende in Höhe von 0,15 US-Dollar je Aktie an seine Investoren aus. Record date ist der 18. Oktober 2022. Gegenüber dem Vorquartal (0,13 US-Dollar) ist dies eine Erhöhung um knapp 15 Prozent.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,60 US-Dollar ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim aktuellen Börsenkurs von 120,28 US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2022) bei 0,50 Prozent. Im Herbst 2011 startete das Unternehmen mit der erstmaligen Zahlung einer Dividende (0,05 US-Dollar).

Emcor entwickelt und produziert u. a. Anlagen, die elektrischen Strom erzeugen und weiterleiten. Im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2022 lag der Umsatz bei 2,71 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 2,44 Mrd. US-Dollar), wie am 28. Juli 2022 berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 100,66 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn von 97,35 Mio. US-Dollar im Vorjahr.

Seit Jahresanfang 2022 liegt die Aktie an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis mit 5,58 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 5,94 Mrd. US-Dollar (Stand: 6. Oktober 2022).

Redaktion MyDividends.de