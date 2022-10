Autozulieferer Vitesco plant große Sprünge mit Elektroteilen und erste Dividende

REGENSBURG (dpa-AFX) - Der Autozulieferer Vitesco hat sich für die kommenden Jahre viel Wachstum mit Elektroautokomponenten vorgenommen. Bis 2026 soll der Umsatz mit der Elektrifizierung auf insgesamt etwa 5 Milliarden Euro anziehen, wie das SDax -Unternehmen am Dienstag anlässlich einer Investorenveranstaltung mitteilte. "Wir sprechen hier von einem starken organischen Wachstum im Bereich der Elektrifizierung von jährlich durchschnittlich 40 Prozent bis 2026", sagte Finanzchef Werner Volz. Die Regensburger wollen das Geschäft darüber hinaus bis 2030 auf einen Erlös zwischen 10 und 12 Milliarden Euro ausbauen.

Für die mittelfristigen Ziele bis 2026 behält Vitesco seine Maßgabe einer operativen Umsatzrendite vor Zinsen, Steuern und Sonderposten von 7 bis 9 Prozent aufrecht, die auch schon bisher für die mittlere Frist der nächsten drei bis vier Jahre galt. 2024 soll das Elektrifizierungsgeschäft erstmals profitabel werden. Im herkömmlichen Antriebsgeschäft - der Sparte Powertrain - kalkuliert die ehemalige Continental-Tochter mit prozentual zweistelligen Margen. Das erklärte Wachstumsgeschäft mit der Elektrifizierung erfordert Investitionen für Forschung und Entwicklung, die so im tendenziell abflauenden Verbrennerbereich nicht mehr nötig sind. Vitesco organisiert sich ab dem kommenden Jahr in den zwei Hauptsparten "Powertrain Solutions" und "Electrification Solutions".

Unterfüttert werden die Wachstumsaussichten durch die Auftragslage. Neue Aufträge gelten laut früheren Angaben von Vorstandschef Andreas Wolf bereits zu 80 Prozent für den Elektroteilebereich. So kündigte Vitesco zudem an, einen Auftrag für das Thermomanagement von Hochvoltsystemen in Batterieautos ergattert zu haben, der ein Volumen von über einer Milliarde Euro hat. Und auch unter dem Strich soll für die Aktionäre künftig etwas abfallen: Für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023 will Vitesco die erste Dividende zahlen. Das Unternehmen ist seit September 2021 an der Börse notiert./men/stk