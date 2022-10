Trading-Chance S&P 500: Für ganz Mutige!

Werbung

Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte Ende September mit der 1.000-Tage-Linie die wichtigste aller langfristigen, gleitenden Durchschnittslinien erreicht und erst einmal gehalten. Jetzt ist er erneut auf diese Linie zurückgefallen. Das bietet für risikofreudige Trader die Chance, darauf zu setzen, dass ein kleines Doppeltief auf Basis einer kleinen Eindeckungsrallye entsteht.

Eines muss man klar betonen: Für eine echte Aufwärts-Trendwende ist das Umfeld absolut ungeeignet. Es geht bei dieser Trading-Chance alleine um Möglichkeit einer Eindeckungsrallye Short ausgerichteter Trader, die dann entstehen würde, wenn sich abzeichnet, dass diese so wichtige 1.000 Tage-Linie im S&P 500 auch dem jetzt laufenden, zweiten Test standhält. Und ob diese Rallye wirklich kommt, ist noch offen. Was bedeutet:

Je mehr Trader Short sind, desto eher kommt es zu Eindeckungs-Rallyes

Es geht hier um einen „schnell rein, schnell raus“-Trade, bei dem man zwingend einen konsequenten Stop Loss für den Fall braucht, dass diese aktuell bei 3.563 Punkten verlaufende 1.000-Tage-Linie bricht und dadurch ebenso wie durch das damit entstehende neue Jahrestief ein schneller Selloff entsteht. Einen solchen, hoch spekulativen Trade auszusitzen, kommt nicht infrage!

Doch wenn diese Linie hält, kann es zumindest für einige Tage schnell und weit nach oben gehen. Denn gerade weil mittlerweile das Gros der Investoren weiß, dass die Rahmenbedingungen eine Baisse unterstützen, sind derart viele längst Short investiert, dass Gewinnmitnahmen beim Halten wichtiger Unterstützungen, die für die Short-Seller ja immer auch kurzfristige Kursziele sind, nicht überraschen würden. Und je mehr Trader Short sind, desto stärker zieht so etwas die Kurse nach oben, denn Gewinnmitnahmen auf der Short-Seite ziehen die Kurse höher.

Hier setzt man auf eine Rallye, nicht auf die Wende!

Der Chart zeigt, dass eine Verteidigung dieser 1.000-Tage-Linie dann auch eine positive Divergenz im RSI-Indikator nach sich ziehen würde, was zusätzlich ein Motiv für die Short-Seller, sprich die Bären wäre, erst einmal ein wenig Geld vom Tisch zu nehmen. Doch die Rahmenbedingungen bleiben wie gesagt grundsätzlich bärisch, daher sollte man seine Ziele im Fall einer solchen Eindeckungs-Rallye nicht zu hoch ansetzen. Realistisch wäre:

Quelle: marketmaker pp4

Entweder stoppt die Gegenbewegung bereits am Zwischenhoch der Vorwoche im Bereich von 3.807 Punkten oder es gelingt ein Anlauf an die kurzfristige, im August etablierte Abwärtstrendlinie bei momentan 3.893 Punkten. Alles, was darüber hinausginge, wäre zwar nicht unmöglich, ist aber nicht wahrscheinlich genug, um als Ziel im Hinterkopf sein. Aber mit einem ordentlichen Hebel von 6, einem konsequenten Stop Loss, der man immer zeitnah nachziehen sollte und der Bereitschaft, auch mal in noch steigende Kurse hinein den Gewinn mitzunehmen, wäre diese Gelegenheit für Trader, die Spaß am Risiko haben, hoch spannend.

Ein hochspekulativer Long-Trade für Trader mit Freude am Risiko!

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten J.P. Morgan vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 2.995,74 Punkten aktuell einen Hebel von 6,04 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 3.480 Punkten im Index ansetzen, das entspricht derzeit einem Kurs von ca. 4,90 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf den S&P 500 lautet JN0GKZ.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 3.807 Punkte, 3.893 Punkte, 4.184 Punkte, 4.202 Punkte

Unterstützungen: 3.563 Punkte

Knock-Out Zertifikat Long auf den S&P 500-Index

Basiswert S&P 500 WKN JN0GKZ ISIN DE000JN0GKZ6 Basispreis 2.995,74 Punkte K.O.-Schwelle 2.995,74 Punkte Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent J.P. Morgan Hebel 6,04 Stop Loss Zertifikat 4,90 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.