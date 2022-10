2 Top-Aktien mit Dividende, die ich jetzt als Erstes kaufen würde

Denkst du darüber nach, welche Top-Aktien mit einer Dividende du als Erstes kaufen würdest? Es gibt wirklich viele verschiedene Kandidaten. Im Endeffekt würde ich dir raten, auf die folgenden Kriterien zu achten:

Eine starke Dividende sollte ein Bestandteil sein sowie gleichzeitig ein defensives Geschäftsmodell. Auch die Historie mit einem Indikator für eine gewisse Tradition bei der Ausschüttung kann gutes Merkmal für den Anfang sein. Aber bei jeder Top-Aktie sollte man auch darauf achten, dass sie mit Blick in die Zukunft noch Potenzial besitzt, das man ausspielen kann.

Müsste ich mich jetzt entscheiden, so glaube ich, dass die Münchener Rück (WKN: 843002) und Coca-Cola (WKN: 850663) zwei ziemlich ideale Namen sind, die man für dieses Vorhaben auf dem Radar haben sollte. Wie gesagt: Es gibt viele Möglichkeiten. Aber die zwei verdienen zumindest einen Blick.

Top-Aktie mit Dividende: Münchener Rück

Der Name Münchener Rück sagt dir vielleicht als beginnender Investor noch eher wenig. Das macht jedoch nichts, wir als Otto-Normal-Verbraucher haben klassische Rückversicherungen jedoch auch nicht auf dem Schirm. Wenn, dann ist uns eher die Ergo als Direktversicherer bekannt. Vielleicht ist das ein Anknüpfungspunkt, den du für dich nutzen kannst.

So viel sollten wir für den Anfang teilen: Diese Top-Aktie mit Dividende hat die eigene Ausschüttung seit dem Jahre 1969 nicht ein einziges Mal gekürzt. Das zeigt mir, dass das Geschäftsmodell in der Vergangenheit so stabil gewesen ist, dass eine solche Historie möglich ist. Aber auch für die Zukunft gibt es Potenzial. Schließlich rechnet das Management im Laufe des Geschäftsjahres 2022 mit einem Gewinn von 3,3 Mrd. Euro, der deutlich zweistellig im Jahresvergleich wachsen soll. Für die kommenden Jahre spricht man hingegen im Rückversicherungsbereich von Prämien, die stärker wachsen sollen als die Inflation.

Die Dividende der Münchener Rück ist in gewisser Weise legendär aufgrund der Historie. Wenn wir dann noch bedenken, dass das Management stets in soliden Jahren ca. 50 % des Gewinns dafür verwendet, so ist der Wert eher gering. Derzeit erhalten wir 4,5 % Dividendenrendite, was ein solides, passives Einkommen für den Start sein dürfte.

Coca-Cola: Mit 3 % Dividendenrendite nicht uninteressant

Ob Coca-Cola jetzt die eine Top-Aktie mit einer Dividende ist, das ist eine andere Frage. Im Endeffekt sage ich jedoch: Bei dem Dividendenkönig dürfte man langfristig orientiert mit 3 % Dividendenrendite zumindest wenig falsch machen. Es ist ein solides passives Einkommen, wenn du mich fragst.

Werbung

Vielleicht bist du gerade über den Begriff Dividendenkönig gestolpert. Darunter subsumieren wir Top-Aktien, die seit mehr als fünf Jahrzehnten die eigene Dividende konsequent erhöhen. Coca-Cola ist also ein wirklich defensiver Vertreter. Allerdings im Moment eben auch besonders interessant. In Zeiten der Inflation hat das Management keine großen Schwierigkeiten, die eigenen Preise konsequent zu erhöhen und damit einen Ausgleich für Investoren gegenüber der Teuerung zu erzielen.

Starke Merkmale, die diese Top-Aktie mit einer Dividende im Moment ausmachen. Mit 3 % Dividendenrendite und einem 2022er-Kurs-Gewinn-Verhältnis von voraussichtlich 22,3 erhalten wir eine moderate Bewertung. Damit können die ersten Schritte an der Börsenluft ebenfalls gut und defensiv gelingen.

Der Artikel 2 Top-Aktien mit Dividende, die ich jetzt als Erstes kaufen würde ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und Münchener Rück. The Motley Fool empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $47.50 Calls auf Coca-Cola.

Motley Fool Deutschland 2022