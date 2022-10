E.ON - Antizyklische Tradingchance an dieser Zielmarke

E.ON SE - WKN: ENAG99 - ISIN: DE000ENAG999 - Kurs: 7,414 € (XETRA)

Seit der oberen Umkehr bei 12,54 EUR dominiert bei der Aktie von E.ON ein massiver Abwärtstrend, der an die mittelfristigen Unterstützungen bzw. Tiefs der Jahre 2018 und 2020 zurückführte. Zuletzt wurde wie in der stock3-PLUS-Analyse vom 19.09. angenommen, sogar noch der Unterstützungsbereich bei 7,60 EUR unterschritten und damit ein weiteres Verkaufssignal aktiviert.

Damit steuert die Aktie des Versorgers jetzt aber auf die 100 %-Projektion der ersten großen Verkaufswelle von 12,54 bis 9,51 EUR bei 7,15 EUR zu. Diese überlagert sich dort in ihren Zielen unter anderem auch mit der 100 %-Projektion der Abverkaufsstrecke von 10,18 bis 7,71 EUR, die Mai und Juni dominiert hatte. Damit erreicht der Wert bei 7,15 EUR also ein potenzielles Ende der laufenden Abwärtstrendphasen.

Antizyklische Trader können entsprechend in dieser Region nach Umkehrsignalen Ausschau halten. Aus prozyklischer Sicht und um mögliche weitere Abgaben bis 6,70 und 6,00 EUR aus dem Weg zu gehen, sollte man die Verteidigung von 7,15 EUR abwarten. Ein Kaufsignal würde sich dann nach einem Test der 7,15-EUR-Marke aus der Rückeroberung der 7,60-EUR-Marke ergeben. In diesem Fall könnte der Turnaround an der 7,15-EUR-Marke zum Startschuss für eine Erholungsrally bis 8,27 und darüber bereits bis 9,25 EUR werden.

E.ON Chartanalyse (Tageschart)

Besuchen Sie mich auch auf stock3 Terminal, werden Sie Follower und erhalten Sie weitere kostenlose Analysen zu Aktien, Indizes und den Edelmetallen.

Werbung

Bei PROmax versorge ich Sie zudem mit exklusiven Tradingsetups, Investmentideen und verantworte das Musterdepot "Gehebeltes Swing-Trading".

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)