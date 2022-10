EQS-News: splendid medien AG: Splendid Performance in Kino und Home Entertainment

EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Splendid Performance in Kino und Home Entertainment



13.10.2022 / 11:05 CET/CEST

Splendid Performance in Kino und Home Entertainment (Köln/Amsterdam 13.10.2022) – Der Actionthriller „Memory“ mit Liam Neeson erreichte nach dem Start der Veröffentlichung im Home Entertainment Ende September sehr gute Platzierungen sowohl in den deutschen Blu-ray und DVD-Verkaufscharts (KW 39 Platz 6 der DVD-Kaufcharts und Platz 2 in den Blu-ray Charts) als auch auf den digitalen Plattformen (u.a. ist der Film bei Apple seit mehreren Wochen in den TOP 5). In den Niederlanden startete Anfang Oktober mit „MISFIT – The Switch“ ein weiterer Teil der publikumswirksamen MISFIT-Reihe (nach mittlerweile drei Kinofilmen und einer Netflix Originalserie). Der Film vereint eine neue Generation von Hauptdarstellern, die sich wie die erfolgreichen Vorgänger, aus bekannten und beliebten niederländischen Schauspielern und Influencern rekrutieren. In mehr als 120 niederländischen Kinos schoss die Highschool-Teenie-Musikkomödie gleich auf Platz 1 der aktuellen Kinderfilme und hat in den ersten Einspieltagen knapp 30.000 Besucher erreicht. Der Anfang Juli 2022 in den niederländischen und belgischen Kinos gestartete dritte Teil der Slijmfilm-Reihe - „De Allergrootste Slijmfilm“ (Slijmfilm 3) ist mit mehr als 200.000 Zuschauern ebenfalls sehr erfolgreich. Auf dem diesjährigen Filmfestival Cologne präsentiert Splendid Film als Kooperationspartner des Festivals das spanische Familiendrama „Die Insel der Zitronenblüten“ (Lemon and Poppy Seed Cake) am 24. Oktober in seiner Deutschlandpremiere. Der Kinostart ist für den 29. Dezember 2022 geplant. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





karin.opgenoorth@splendid-medien.com Kontakt:Splendid Medien AGInvestor RelationsKarin OpgenoorthLichtstr. 2550825 KölnTel.: 0221-95 42 32 99karin.opgenoorth@splendid-medien.com

