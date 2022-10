EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG forciert Wachstum im Bereich Family-Entertainment durch Kooperation mit Dresdner Weihnachts-Circus – Option zum Erwerb von 100 % der Geschäftsantei

EQS-News: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG forciert Wachstum im Bereich Family-Entertainment durch Kooperation mit Dresdner Weihnachts-Circus – Option zum Erwerb von 100 % der Geschäftsantei



14.10.2022 / 11:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corporate News DEAG forciert Wachstum im Bereich Family-Entertainment durch Kooperation mit Dresdner Weihnachts-Circus – Option zum Erwerb von 100 % der Geschäftsanteile für Frühjahr 2023 vereinbart Berlin, 14. Oktober 2022 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft („DEAG“) hat mit dem Dresdner Weihnachts-Circus (DWC) eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Damit baut die Gesellschaft ihre Geschäftsaktivitäten im Bereich Family-Entertainment strategiekonform weiter aus. Bereits für die kommende Spielzeit 2022/2023 (15.12.2022 bis 06.01.2023) wird die konzerneigene Ticketing-Plattform der DEAG, myticket, damit ab sofort ein Ticketing-Partner des DWC. Diese Partnerschaft beinhaltet unter anderem den Multi-Channel-Ticketing-Vertrieb für viele Veranstaltungen. Der DWC feiert in diesem Jahr unter der Direktion von Mario Müller-Milano sein 25-jähriges Bestehen und gehört mit jährlich 70.000 Besuchern zu den größten Weihnachtscircussen in Deutschland. Besucher des Dresdner Weihnachts-Circus erleben in einer rund 120-minütigen Show Artistik in Perfektion und eine einmalige Tierarten-Vielfalt, begleitet von einem Show-Ballett, Sängern und einem 12-köpfigen Orchester. Die DEAG verfügt über ein starkes Weihnachtsgeschäft und betreibt in Essen, Hannover und Regensburg bereits seit mehreren Jahren erfolgreich Weihnachts-Circusse. Mit der Kooperation und der Kaufoption mit dem Weihnachts-Circus in Dresden erweitert die DEAG ihr Portfolio um einen weiteren attraktiven Standort. Über positive Impulse für das Ticketing-Geschäft hinaus erwartet die DEAG die weitere Stärkung ihres Weihnachtsgeschäfts, zu dem unter anderem das Erfolgsformat „Christmas Garden“ und Weihnachtsmärkte in Kiel und Wuppertal zählen. Synergieeffekte ergeben sich für die DEAG ferner durch die Zusammenarbeit des DWC mit ihren Produktionen in Dresden wie dem Dresdner Christmas Garden in Schloss Pillnitz sowie dem „TimeRide Dresden“, bei dem sich Besucher auf historische Zeitreise durch das barocke Dresden begeben können. Im Rahmen der Kooperation mit dem DWC wurde ein Vorkaufsrecht für alle Geschäftsanteile des Dresdner Weihnachts-Circus zugunsten der DEAG vereinbart. Prof. Peter L.H. Schwenkow: „Wir erwarten ein starkes viertes Quartal, das maßgeblich durch unser Weihnachtsgeschäft geprägt sein wird. Wir freuen uns sehr, mit dem Dresdner Weihnachts-Circus mit einer weiteren hochkarätigen Veranstaltung kooperieren zu können. Die Zusammenarbeit im Ticketing ist ein erster wichtiger Schritt unserer Partnerschaft, die wir in Zukunft durch eine Beteiligung ausbauen wollen.“

Über DEAG Die DEAG Deutsche Entertainment AG (DEAG) ist ein führender Entertainment-Dienstleister und Anbieter von Live Entertainment in Europa. Mit ihren Konzerngesellschaften ist die DEAG an 15 Standorten in ihren Kernmärkten Deutschland, Großbritannien, Schweiz, Irland und Dänemark präsent. Als Live-Entertainment-Dienstleister mit integriertem Geschäftsmodell verfügt die DEAG über umfassende Expertise in der Konzeption, Organisation, Vermarktung und Durchführung von Events. Gegründet 1978 in Berlin, sind die Kern-Geschäftsfelder der DEAG heute die Bereiche Rock/Pop, Classics & Jazz, Family-Entertainment, Arts+Exhibitions und das Ticketing. Insbesondere Family-Entertainment und Arts+Exhibitions bilden elementare Bausteine für die Weiterentwicklung des eigenen Contents. Vor Beginn der COVID-19-Pandemie wurden für über 4.000 Veranstaltungen mehr als

5 Mio. Tickets jährlich umgesetzt – ein kontinuierlich wachsender Anteil davon über die konzerneigenen E-Commerce-Plattformen "myticket" und "gigantic.com" für eigenen und Dritt-Content. Mit ihrem starken Partnernetzwerk ist die DEAG hervorragend im Markt positioniert. Investor & Public Relations

Axel Mühlhaus, edicto GmbH

Eschersheimer Landstraße 42

60322 Frankfurt am Main

Tel: +49 69 905505-52

E-Mail: deag@edicto.de

14.10.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com