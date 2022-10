Netflix-Aktie: 6,99 US-Dollar, aufgerufen für das werbefinanzierte Angebot!

Es bleibt weiterhin dabei: Bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484) steht eine große Veränderung in den Startlöchern. Das Management möchte, so bislang der Tenor, schon bald mit einem werbefinanzierten Angebot auftrumpfen. Idealerweise noch bevor die Konkurrenz hier in den Startlöchern steht.

Jetzt hat das Management des Streaming-Pioniers Eckpfeiler veröffentlicht, die US-Medien direkt aufgegriffen haben. Blicken wir darauf, was bis jetzt bekannt ist zu diesem neuen Angebot. Die Fragen, wo es veröffentlicht wird, wie viel es kostet und welchen Namen es trägt, sind auf jeden Fall unter den Antworten.

Netflix-Aktie: So viel zum neuen Angebot!

Wie zum Beispiel Yahoo Finance berichtet, startet das Management von Netflix am 3. November dieses Jahres sein werbefinanziertes Angebot. Der Service „Basic with Ads“ startet demnach bereits in unter einem Monat. Das ist ein straffer Zeitplan, allerdings noch vor der Veröffentlichung von Walt Disney. Der Konkurrent hat sein Angebot schließlich für Anfang Dezember terminiert. Schnelligkeit ist das eine, aber Content ist natürlich die härtere Währung in diesem Wettbewerb.

Des Weiteren startet Netflix den Service „Basic with Ads“ in zwölf Ländern zu Beginn. Das umfasst zunächst die USA, Großbritannien, Australien, Brasilien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Mexiko und Spanien. Definitiv eine interessante Reichweite für dieses Angebot. Aber kommen wir nun noch zu den Kosten.

Für den Netflix-Service ruft das Management 6,99 US-Dollar auf. Das ist ein interessanter Kampfpreis, der voraussichtlich auch unterhalb dessen liegt, was Walt Disney sich vorstellt. Ob damit auch der Preiswettkampf eröffnet ist? Fragen, die sich aus den Details ergeben, sind irgendwo natürlich eine logische Konsequenz.

Es geht los!

Die für den Moment wichtigste Erkenntnis mit Blick auf die Netflix-Aktie ist jedoch, dass die werbefinanzierte Variante in den Startlöchern steht. Foolishe Investoren sollten sich auf eine mögliche neue Ära einstellen. Allerdings umfasst das Chancen und Risiken. Ein großes Problem für jeden Streaming-Anbieter in diesem Markt könnte ein gewisser Kannibalisierungs-Effekt sein.

Aber warten wir ab, was der 3. November und der Dezember bringen. Es geht jedenfalls um eine Menge Wachstum und auch um einen operativen Turnaround. Aber vor allem auch darum, eine neue Ära im Streaming-Markt einzuläuten und gleichzeitig zu prägen. Werbung ist eine mögliche, sinnvolle Ergänzung dabei.

