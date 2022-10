Bank of America: Zeit für Trendwechsel

Eine sich anbahnende Rezession in den USA sorgte im abgelaufenen Quartal bei der Bank of America (BoA) für eine höhere Vorsorge für ausfallgefährdete Kredite. Zu dem schwächer erwarteten Ergebnis trug aber auch ein schwaches Investmentbanking bei und bescherte dem Geldhaus einen Gewinnrückgang. Die BoA übertraf jedoch die Erwartungen der Analysten, der Nettogewinn sank auf 7,1 Mrd. US-Dollar von 7,7 Mrd. im Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie betrug in Q3 0,81 US-Dollar - Analysten hatten zuvor mit 0,78 Dollar gerechnet. Die Erträge stiegen im selben Zeitraum auf 24,5 von 22,8 Mrd. US-Dollar. Hier hatten die Analysten mit 23,5 Mrd. Dollar gerechnet.

Doppelboden denkbar

Ein Blick auf den längerfristigen Kursverlauf seit Anfang 2020 offenbart in der Aktie der Bank of America gewisse Tendenzen zu einem Doppelboden im Bereich des 61,8 % Fibonacci-Retracements sowie der Kursmarke von 30,00 US-Dollar. Für eine nachhaltige Aktivierung reichte es bislang allerdings noch nicht. Trotzdem könnte sich auch ein kurzzeitiges Szenario mit Zielen an der Triggermarke für den erfolgreichen Abschluss des Bodens bereits auszahlen. Auf der Unterseite ist das Papier relativ gut abgesichert, erst unterhalb von 29,67 US-Dollar dürfte es zu weiteren Verlusten in den Bereich von 24,95 US-Dollar kommen.