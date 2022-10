EQS-News: stock3 AG: Erwerb von Minderheitsbeteiligung an Goldesel Trading & Investing GmbH

EQS-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

stock3 AG: Erwerb von Minderheitsbeteiligung an Goldesel Trading & Investing GmbH Vermarktungs- und inhaltliche Synergien im strategischen Fokus

Anbindung der Goldesel Community an 100%-stock3-Tochter brokerize

Stillschweigen über Anteile und Beteiligungssumme in beiderseitigem Einvernehmen München, 17.10.2022 – Die Münchner stock3 AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) hat eine Beteiligungsvereinbarung mit der Goldesel Trading & Investing GmbH geschlossen. Die Parteien haben dabei Stillschweigen über die Höhe der Anteile sowie der Beteiligungssumme vereinbart. Beide Unternehmen sprechen mit ihren Webangeboten und ihren Experten aktive Trader, Anleger und Investoren an. Von der Zusammenarbeit versprechen sich beide Seiten Synergieeffekte im Bereich Vermarktung und Redaktion. „Die Goldesel Trading & Investing Community profitiert von unserer mehr als 20-jährigen Erfahrung, unserem technischen Know-how und unserer starken Verwurzelung in der Finanzbranche. Wir wiederum werden gemeinsam mit Michael Flender alias Goldesel unsere Präsenz im Social Media-Bereich ausbauen und im redaktionellen Bereich zusammenarbeiten“, erklärt Robert Abend, Vorstand der stock3 AG. „Gerade in schwierigen Marktphasen wie der aktuellen ist es sinnvoll, unsere Kompetenzen in den Bereichen Analyse und Trading zu bündeln, um Anlegern und Tradern optimal zur Seite zu stehen.“ Anbindung von Goldesel an 100%-stock3-Tochter brokerize Der erste konkrete Schritt in der Zusammenarbeit ist die Anbindung einer Tradingschnittstelle der 100%igen stock3-Tochter brokerize GmbH an die Goldesel Trading & Investing Community. Bisher war diese Möglichkeit zur sicheren Anbindung mehrerer Broker an eine Plattform exklusiv stock3 vorbehalten. Kürzlich hat die brokerize GmbH allerdings die Öffnung ihrer Trading-as-a-Service-Lösung für externe Websites und Apps im Börsen- und Finanzumfeld bekanntgegeben. So wird auch die Goldesel Trading & Investing Community künftig ihren Nutzern die Möglichkeit bieten, bei Deutschlands führenden Online-Brokern zu traden, ohne dabei das Goldesel-Umfeld verlassen zu müssen. Dies trägt zur Nutzerbindung bei und verschafft der Goldesel Trading & Investing Community ein neues Umsatzstandbein auf Basis der erfolgten Transaktionen. „Wohin die gemeinsame Reise führt, ist noch nicht in Stein gemeißelt“, verrät Michael Flender, Gründer und Geschäftsführer der Goldesel Trading & Investing GmbH. „Doch, wo man gemeinsam stärker ist und schlussendlich der eigenen Nutzerschaft höheren Mehrwert bieten kann, sollte man nicht zögern, dies zu tun. Wir haben viele spannende Ideen und freuen uns, diese Schritt für Schritt gemeinsam umzusetzen.“

Über die stock3 AG Der Münchner „FinTech“-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Seine beiden erfolgreich etablierten Börsen- und Tradingportale GodmodeTrader und Guidants vereint das Unternehmen seit Herbst 2022 auf einer Webplattform: stock3 (www.stock3.com ) . Die Vision: die Homebase für anspruchsvolle Trader und Anleger zu schaffen. Im März 2022 ging das Unternehmen selbst an die Börse. Die Aktien mit der ISIN DE000A0S9QZ8 sind im Qualitätssegment m:access der Börse München gelistet und unter anderem auch auf Xetra handelbar. Mehr unter https://inside.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com

