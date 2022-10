Tolle Angelegenheit: Von dieser Technologieaktie erhält man schon im November fast 8 % mehr Dividende!

Manchmal denke ich darüber nach, dass Menschen, die keine Aktien besitzen, wahrscheinlich gar nicht wissen, was ihnen so alles entgeht. Kommen sie doch mal mit der Börse in Berührung, dann meistens über schlechte Nachrichten in den Medien.

Doch auch in der aktuellen Börsenkorrektur gibt es für viele Investoren keinen Grund, Trübsal zu blasen. Denn wer einige solide Ausschütter in seinem Depot hat, kann sich ja in der Regel auch weiterhin über die eine oder andere Dividende freuen.

Und umso besser ist es natürlich, wenn sich diese trotz Börsenflaute sogar ein wenig erhöht. So wie bei dem amerikanischen Halbleiterproduzenten Texas Instruments (WKN: 852654), von dem es schon im November ein wenig mehr Gewinnbeteiligung gibt.

Überzeugende Tech-Dividende

Wenn es um solide Dividendenaktien geht, dann denkt man vermutlich nicht gleich an einen Technologiewert. Doch wie uns Texas Instruments eindrucksvoll zeigt, gibt es auch in diesem Segment Aktien, die eine sehr aktionärsfreundliche Dividendenpolitik an den Tag legen.

Sucht man bei dem Halbleiterhersteller nach der allerersten Gewinnbeteiligung, muss man weit zurückblicken. Denn bereits im Jahr 1962 konnten sich die Aktionäre über ihre erste Dividende freuen.

Die Investoren haben bis heute aber nicht nur in jedem weiteren Jahr eine Ausschüttung erhalten. Auch ist bereits seit vielen Jahren ein stetiges Dividendenwachstum zu erkennen. Und erst im September hat der Technologiekonzern seine 19. Dividendenerhöhung bekannt gegeben.

Ab November soll die Quartalsausschüttung um 7,8 % auf nunmehr 1,24 US-Dollar je Aktie ansteigen. Hochgerechnet auf zwölf Monate ergibt sich somit eine Ausschüttungssumme von insgesamt 4,96 US-Dollar je Anteilsschein. Doch man muss wissen, dass die Höhe der Anhebung weit unter dem langjährigen Durchschnitt des Unternehmens liegt.

Denn im November 2012 betrug die Quartalsdividende lediglich 0,21 US-Dollar je Aktie. Für die letzten zehn Jahre kann man also ein fantastisches Dividendenwachstum von 490 % erkennen. Was immerhin einer durchschnittlichen jährlichen Erhöhung von 19,43 % entspricht.

Für Freunde von Dividendenaktien dürfte auch die Tatsache interessant sein, dass von Texas Instruments im letzten Geschäftsjahr nur 62 % des freien Cashflows für die Dividendenzahlungen verbraucht wurde. Selbstredend ist dies sicherlich ein gutes Zeichen dafür, dass der Halbleiterproduzent seine Ziele für Nachhaltigkeit und weiteres Dividendenwachstum auch weiterhin umsetzen kann.

Noch ein Blick auf die Aktie

Auch die Papiere von Texas Instruments sind von den diesjährigen Börsenturbulenzen nicht verschont geblieben. Und so beendete die Aktie am 14.10.2022 den New Yorker Handel mit 148,34 US-Dollar um 22 % niedriger als Anfang Januar.

Doch langjährige Investoren von Texas Instruments haben davon eventuell gar keine große Notiz genommen. Denn trotz des diesjährigen Kursverlustes notieren die Papiere immer noch stolze 426 % höher als vor zehn Jahren.

Für einen Technologiekonzern weist Texas Instruments derzeit ein relativ niedriges KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17 auf. Und für die Dividendenrendite lässt sich aktuell ein Wert von 3,34 % errechnen. Was man aufgrund von etwaigen weiteren Anhebungen sicherlich als eine interessante Anfangsrendite werten könnte.

Aber nicht nur für Investoren, die sich vielleicht mit Dividenden ein passives Einkommen generieren wollen, könnte die Aktie von Texas Instruments eventuell einen Blick wert sein. Auch wer auf ansehnliche Kursgewinne aus ist, könnte sich unter Umständen mit den Papieren des Technologieunternehmens anfreunden.

Andre Kulpa besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Texas Instruments.

