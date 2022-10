AMGEN - Outperformer im Dow Jones arbeitet am Ausbruch

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 252,930 $ (Nasdaq)

Die Artikel der Screeningreihe wie das kürzliche Performancescreening über die ersten drei Quartale 2022 stellen gute Grundlagen da, um sich zumindest Watchlisten mit interessanten Aktien zu erstellen. Diese Einzeltitel können wiederum mithilfe der Chartanalyse ausgewertet werden, um das Timing zu verbessern. Beim Biotech-Schwergewicht Amgen könnte sich schon bald ein Handelssignal ergeben.

Gelingt der Durchmarsch?

Insgesamt hat sich bei Amgen über die vergangenen Monate eine breite Seitwärtsrange ausgebildet. Ausgehend von einem markanten Zwischentief im vierten Quartal 2021 arbeitet sich die Biotech-Aktie aber innerhalb der Range und damit weitestgehend losgelöst vom Markt nach oben. Erst seit April 2022 bestimmt eine zähe Konsolidierungsbewegung das Kursgeschehen. Diese kann in einen Abwärtstrendkanal gefasst werden. Mit dem Kurssprung aus der Vorwoche klopft die Aktie wieder an der oberen Begrenzung des Trendkanals an. Hier kann es optional zu kleineren Rücksetzern in Richtung des Supports bei 244,71 USD kommen. Mit diesem Umweg oder direkt stehen die Chancen aber gut für eine weitere Aufwärtsbewegung zum zentralen Widerstandsbollwerk zwischen 260,03 und 264,97 USD. Wird auch dieses übersprungen, wartet das Allzeithoch bei 276,69 USD als Widerstand. Darüber liegt ein Projektionsziel bei 283,11 USD.

Tiefere Rücksetzer sollten dagegen spätestend an der Aufwärtstrendlinie seit November 2021 gestoppt werden, ansonsten könnte der Biotech-Titel die Seitwärtsrange wieder vollständig gen Süden durchlaufen.

Fundamental gibt es aktuell wenig Impulse, das Geschäft läuft solide, große Zuwächse bleiben aber aus. Das Gewinnwachstum 2022 und 2023 wird im einstelligen Bereich erwartet. Die Dividendenrendite von gut 3 % ist ebenfalls solide.

Fazit: Solide reicht dem Markt wohl im aktuellen Umfeld schon aus, damit eine Aktie wie Amgen zum relativen Outperformer mutieren kann. Innerhalb der Seitwärtsrange werden in den kommenden Wochen weitere Zugewinne möglich.

Jahr 2021 2022e* 2023e* Umsatz in Mrd. USD 25,98 26,14 27,18 Ergebnis je Aktie in USD 17,10 17,48 18,95 KGV 15 14 13 Dividende je Aktie in USD 7,04 7,76 8,46 Dividendenrendite 2,78 % 3,07 % 3,34 % *e = erwartet

Amgen-Aktie (Wochenchart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)